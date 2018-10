L' anno più caldo di sempre in Europa è il 2018

I negozi segreti di Zara dove si fanno i test per far spendere di più i clienti : Queste sono alcune tra le principali caratteristiche che hanno fatto fare la fortuna al noto marchio di moda che vanta punti vendita in tutto il mondo. Il magazine Cosmopolitan UK ha raccolto alcuni ...

Milano è la città più smart d’Italia per il quinto anno consecutivo : ricerca - innovazione e turismo i suoi punti forti : Per il quinto anno consecutivo, Milano si conferma la città più smart d’Italia, con un distacco di quasi venti punti dalla seconda classificata. Il capoluogo lombardo rappresenta ancora oggi un modello difficilmente replicabile grazie a ottime performance legate soprattutto a solidità economica, ricerca e innovazione, lavoro e attrattività turistico-culturale. Unica pecca è il ritardo nelle dimensioni ambientali, come il consumo di suolo e ...

USA - i tornado si stanno spostando verso Est su un’area più grande e popolata : potrebbe essere un effetto dei cambiamenti climatici : Negli ultimi decenni i tornado sugli USA si stanno spostando, diminuendo in Oklahoma, Texas e Kansas ma aumentando negli stati lungo il fiume Mississippi e ancora più ad est, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Climate and Atmospheric Science. Lo studio sostiene che l’attività dei tornado stia aumentando soprattutto in Mississippi, Arkansas, Tennessee, Louisiana, Alabama, Kentucky, Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa e ...

Vaccini e autismo : è la truffa medica più dannosa degli ultimi 100 anni - il medico che l’ha teorizzata ha manipolato i dati : Dopo vent’anni esatti dalla pubblicazione dello studio in cui Andrew Wakefield teorizzava un legame tra vaccino Mpr (morbillo, parotite e rosolia) e sviluppo di autismo e malattie intestinali, la ricerca in questione è stata definita dagli esperti “la truffa medica più dannosa degli ultimi 100 anni“. Le idee del medico, pubblicate all’epoca sulla rivista The Lancet, hanno dato impulso al movimento ‘anti-vax’ e ...

Clima tropicale con violenti nubifragi : il 2018 l’anno più caldo di sempre in Europa : Nonostante le violente manifestazioni temporalesche che a macchia di leopardo hanno colpito la Penisola, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,86 gradi alla media storica (1910-2000): è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti relativa ai primi nove mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia ...

Ecco la pizza più originale del mondo. La fanno nel veronese : Arriva da Cerea (Verona) il pizzaiolo più originale del mondo, ma anche il neo detentore del titolo di pizzaiolo chef e pizzaiolo sommelier. Con la sua 'Valpoterra', in omaggio ai prodotti della Valpolicella a partire dall'Amarone usato nell'impasto, Stefano Miozzo vince infatti la terza edizione del contest internazionale #pizzaward, battendo centinaia di concorrenti e conquistando, allo stesso tempo, uno dei nove ...

Halloween origini - significato e curiosità sulla festa più paurosa dell’anno : Il 31 ottobre si festeggia la notte di Halloween, ormai entrata anche nella nostra tradizione come primo grande appuntamento della stagione autunnale/invernale. Ma vi siete mai chiesti da dove deriva il termine anglofono o quali siano le sue origini? Ecco di seguito origini, significato e curiosità di Halloween. A fondo articolo troverai tanti link utili su Halloween! TUTTO SU #Halloween Halloween cosa significa? Innanzitutto la ...

Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’hanno accusato di averle molestate : Mobashar Jawed Akbar, che nel governo indiano ricopre una carica paragonabile a quella di un viceministro degli Esteri, si è dimesso il 16 ottobre dopo che più di venti donne lo hanno accusato di molestie sessuali. Ieri Akbar aveva denunciato The post Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’hanno accusato di averle molestate appeared first on Il Post.

Boeri contro la manovra : “Le pensioni costeranno 140 miliardi in più in 10 anni” : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, torna a lanciare l'allarme sulla manovra approvata pochi giorni fa dal governo M5S-Lega. Con le misure introdotte dall'esecutivo "il conto per lo Stato è di 7 miliardi il primo anno, poi 11,5 miliardi nel 2020, 17 miliardi nel 2021 e nei primi dieci anni i costi di queste misure sarebbero di circa 140 miliardi".Continua a leggere

"Né col Pd né con Rifondazione. I dem hanno fallito. Avanti con Leu - ora o mai più". Intervista a Roberto Speranza : Speranza, che fine avete fatto? Anche voi sembrate afoni, ancora sotto shock, incapaci di indicare una prospettiva. Vi state anche lacerando al vostro interno.Le parlo con franchezza: sono rammaricato e incazzato, scriva proprio così.Incazzato?Parliamoci chiaro: Leu è oggettivamente paralizzata sul piano politico e organizzativo e divisa sulla prospettiva strategica. Questo status quo non è più sostenibile e i nodi ...

Il condono conviene di più a chi ha nascosto al Fisco oltre 75mila euro all’anno : Il condono con limite massimo di emersione pari a 1/3 dell’imponibile già dichiarato e tetto massimo a 100mila euro, consente il massimo vantaggio fiscale ai contribuenti che fanno emergere redditi non dichiarati che si aggiungono a redditi già dichiarati per almeno 75.000...

