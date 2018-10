Lamborghini Aventador SVJ e i segreti del record al Nurburgring | ecco l’ALA 2 0 VIDEO

Lamborghini Aventador SVJ : il V12 aspirato da 770 CV la rende la migliore supercar di sempre [FOTO] : La Casa del Toro andando contro corrente per aver utilizzato un V12 aspirato “old style” è riuscita a realizzare probabilmente la migliore supercar in commercio Il nuovo capolavoro nato a Sant’Agata Bolognese – prodotto in appena 900 esemplari – è un gioiello di ingegneria e tecnologia combinate a un design altamente sofisticato che non conosce compromessi: oltre a garantire prestazioni e manovrabilità straordinarie ...

Auto - tanto entusiasmo per il flagship event ‘The SOC Weekend’ : svelata la nuova Lamborghini Aventador SVJ : Le Auto più rare ed esclusive si sono radunate ad Andermatt (Svizzera) in occasione del SOC Weekend, nel corso del quale è stata svelata la nuova Lamborghini Aventador SVJ Oltre 60 rarissime Auto, dal passato e dal presente, si sono radunate presso The Chedi Andermatt l’1 e il 2 settembre per l’ormai consolidato flagship event “The SOC Weekend”, organizzato da Supercar Owners Circle (SOC) – il club Automobilistico che riunisce le ...

Lamborghini Aventador SVJ e SVJ63 : Automobili Lamborghini svela la nuova Aventador SVJ in anteprima mondiale alla Monterey Car Week in California, in occasione dell’evento “The Quail, A Motorsports Gathering”. L’Aventador SVJ, sintesi di design straordinario, tecnologie all’avanguardia, handling, prestazioni e piacere di guida eccezionali, incarna la pura perfezione di guida, portando il concetto di supersportiva verso una nuova dimensione. L’Aventador ...

Aventador SVJ : svelata la Lamborghini di serie col V12 più potente di sempre : La nuova generazione dell'iconica Lamborghini con motore V12: 770 CV, trazione integrale e sistema a 4 ruote sterzanti. Va...

Lamborghini Aventador SVJ - la nuova padrona del Nurburgring : Sembra che la conquista del record per le auto stradali sul circuito del Nurburgring stia diventando un affare privato del Gruppo Volkswagen. Meno di un anno fa, infatti, la Porsche 911 GT2 RS aveva migliorato di 5 secondi il tempo della Lamborghini Huracan Performante. Ma nelle scorse settimane il primato è tornato a Sant’Agata Bolognese, grazie alla nuova Lamborghini Aventador SVJ che è stata più veloce di circa due secondi e mezzo. Il ...

Lamborghini Aventador SVJ - ha 770 Cv il Toro del record al Nürburgring : ... si tratta della Lamborghini più prestazionale di sempre, arrivata alla Monterey Car Week , California, col primato di vettura 'di serie' più veloce al mondo sul circuito del Nürburgring . ...

Lamborghini Aventador SVJ - La SuperVeloce diventa Jota : La Lamborghini ha scelto una delle kermesse più eleganti al mondo per presentare la sua auto più performante di sempre, la Aventador SVJ. La regina del Nürburgring è stata infatti svelata in California durante la Monterey Car Week al The Quail, A Motorsport Gathering ed è già ordinabile con un prezzo di partenza, tasse escluse, di 349.116 euro: in Italia la sportiva arriverà così a costare almeno 425.921 euro Iva inclusa. 770 CV e 0-100 km/h in ...

Lamborghini Aventador SVJ - La Super Veloce diventa Jota : La Lamborghini ha scelto una delle kermesse più eleganti al mondo per presentare la sua auto più performante di sempre, la Aventador SVJ. La regina del Nürburgring è stata infatti svelata in California durante la Monterey Car Week al The Quail, A Motorsport Gathering ed è già ordinabile con un prezzo di partenza, tasse escluse, di 349.116 euro: in Italia la sportiva arriverà così a costare almeno 425.921 euro Iva inclusa. 770 CV e 0-100 km/h in ...