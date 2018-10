L' Allieva 2 su Rai Uno dal 25 ottobre | Sergio Einardi terzo incomodo tra Claudio ed Alice

Promo de L’Allieva 2 su Rai1 - Alice tra due uomini : Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi tornano dal 25 ottobre (video) : Finalmente è stato mostrato il Promo de L'Allieva 2 su Rai1. I nuovi episodi saranno trasmessi dal 25 ottobre, al termine della messa in onda di Non Dirlo al Mio Capo 2, e poi per sei giovedì consecutivi. Alessandra Mastronardi veste nuovamente i panni di Alice Allevi, la goffa ma intuitiva allieva di medicina legale. Nel finale della prima stagione, la nostra protagonista ha rifiutato la proposta di Arthur di andare insieme a Parigi, ...

Gli ascolti de L’Allieva stravincono la serata del 2 settembre - la seconda stagione in arrivo su Rai1 : Ottimi gli ascolti de L'Allieva, che domenica 2 settembre ha chiuso in bellezza la replica della prima stagione. Il finale è stato visto da una media di 3.200.000 telespettatori con il 18.2% di share. Un buonissimo risultato per una delle fiction più amate e sicuramente più attese di Rai1. La seconda stagione, perciò, non tarderà ad arrivare. Inizialmente prevista per la primavera del 2019, la rete ammiraglia ha deciso di anticipare la messa ...

Ascolti TV | Domenica 2 settembre 2018. L’Allieva 18%. Pressing 7.6% - DS 7.4%-6.9%. Formula 1 : 34.8% (Rai1) - 8.1% (TV8) - 4.2% (Sky) : Lewis Hamilton Su Rai1 L’Allieva ha conquistato 3.265.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Io vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Tutti i sospetti su mia madre ha catturato l’attenzione di 1.355.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Nudi e felici ha intrattenuto 754.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rai3 Il fidanzato di mia sorella ha raccolto davanti al video ...

L’Allieva 2 ci sarà - il finale della prima stagione su Rai1 il 2 settembre : trame ultimi episodi : L'Allieva 2 ci sarà: questa è la bella notizia per gli appassionati della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Stasera, 2 settembre, si concludono le repliche della prima stagione con gli ultimi due episodi in onda. Troveremo Alice in preda a una scelta: Claudio o Arthur? Ma prima di poter decidere, dovrà prendere una decisione sul suo futuro quando le si presenta l'occasione di una borsa di studio per la Sorbonne. Una scelta non ...

L’Allieva 2 inizia prima - su Rai 1 da fine ottobre : novità e anticipazioni : Quando inizia la seconda stagione de L’Allieva su Rai 1: tutte le anticipazioni Buone notizie per i fan de L’Allieva. Rai Uno ha deciso di anticipare la messa in onda della seconda stagione della fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita. inizialmente i nuovi episodi erano previsti per la primavera 2019 ma, come […] L'articolo L’Allieva 2 inizia prima, su Rai 1 da fine ottobre: novità e anticipazioni ...

Ne L’Allieva su Rai1 il primo bacio tra Alice e Claudio - anticipazioni terza puntata del 12 agosto : Continuano le repliche de L'Allieva su Rai1. In attesa della seconda stagione, trasmessa sulla rete ammiraglia a ottobre, proseguono le avventure di Alice Allevi con il primo capitolo della fiction campione di ascolti nel 2016. Visto il boom di ascolti anche con le repliche, la Rai ha deciso di anticipare la messa in onda della seconda stagione, inizialmente prevista per la primavera del prossimo anno. Protagonisti sempre loro, Alessandra ...