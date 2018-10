L’alleanza tra Lega e cinquestelle vista dai giornalisti stranieri

Fontana : “Il voto in Germania segna la fine delL’alleanza tra Popolari e Socialisti” : «Il risultato dei nostri amici di Alternativa per la Germania è il primo grande segnale di quello che potrà accadere in Europa con le elezioni del 2019. Sicuramente segna la fine della grande coalizione a Berlino, un antipasto di una svolta che arriverà tra sette mesi». Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, paladino dell’identità cattolica, ...