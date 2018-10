L' abbigliamento in plastica riciclata della torinese Quagga

agi

: Al #Milano #Fashion #global #summit si parla di sostenibilità.. attenzione ai colori e fibre dei capi di abbigliame… - eleonoramicheli : Al #Milano #Fashion #global #summit si parla di sostenibilità.. attenzione ai colori e fibre dei capi di abbigliame… - promosecondlife : Cinque capi di abbigliamento realizzati con materiali al 100% riciclati e italiani - IPPRsecondavita : Cinque capi di abbigliamento realizzati con materiali al 100% riciclati e italiani -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Grazie allo sviluppotecnologia, anche la moda può dare il suo contributo per ridurre la quantità di rifiuti e fare impresa in un'ottica di economia circolare ., una sottospecie estintazebra delle pianure che un tempo viveva in Sudafrica, ha scelto di realizzare capi d'sostenibili riutilizzando scarti tessili e ...