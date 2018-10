La voce della Politica BASILICATA EUROPA - CD Gli infingimenti e le scorrettezze nel

La voce della Politica Sport - visite gratuite. Lacorazza : bene il potenziamento : In questi mesi non solo mi sono occupato di portare avanti questa iniziativa fortemente voluta dal mondo dello Sport ma ho lavorato, cogliendo la disponibilità dei vertici dell'Azienda Sanitaria, ...

Mattarella : “Il Capo dello Stato è la voce della Costituzione contro ogni smarrimento verso i valori della Carta” : I presidenti della Repubblica sono “custodi della Costituzione” e svolgono “una funzione di responsabile vigilanza costituzionale”. In questo senso, si può dire che “la Costituzione parla attraverso di essi”. Sono le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Pontedera, alla cerimonia commemorativa per il quarantesimo anniversario della morte di Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica ...

Quirinale : Mattarella - Presidente Repubblica è voce della Costituzione : Pontedera (Pi), 18 ott. (AdnKronos) - "Il Presidente della Repubblica pro-tempore è portatore dell’indirizzo di attuazione e di rispetto della Costituzione". Lo ha sottolineato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, intervenendo a Pontedera alla cerimonia commemorativa per il quarantesimo anniversa

La voce della Politica Italia Madre Basilicata : invito al Centro Desrta di rispettare gli impegni : Non ci può essere condivisione di merito se non c'è condivisione di metodo. Non giova all'unità apprendere sempre e costantemente dalla stampa locale di intese raggiunte qua e la su diritti di ...

L'arma spuntata/ La voce strozzata della Ue : E gli ukase della Commissione di fatto risultano depotenziati dalla caratura politica dei membri che oggi la compongono, a tal punto che potrebbero essere accusati di voler fare - come fanno - ...

La voce della Politica Viggiano : a che punto è il Bando Efficientamento Energetico : In riferimento al Bando Efficientamento Energetico degli Edifici Privati - Azione A2 e Azione A3, si porta a conoscenza della cittadinanza di Viggiano che ad oggi, sono state istruite 100 pratiche di ...

La voce della Politica La lucana Aurora Blanca eletta nella segreteria nazionale della Fisascat Cisl : Per lei parlano i numeri di una federazione che è cresciuta in modo notevole per rappresentanza e incisività Politica. Sono certo – ha concluso il segretario della Cisl Basilicata – che la presenza ...

La voce della Politica Pisani a Valvano : convochi organismi dirigenti - Psi non può stare nel Centrodestra : E trovo assurdo che qualcuno, tra l'altro senza una profonda e ampia discussione Politica che coinvolga dirigenti e amministratori, possa lasciare anche solo intendere che il Partito Socialista ...

NBA – Robert Covington alza la voce : “voglio essere il miglior difensore della lega” : Robert Covington alza la voce in vista dell’inizio della regular season: la guardia dei Sixers punta ad essere il miglior difensore della lega Quando si parla dei Sixers spesso si fa riferimento allo strapotere di Embiid, al talento di Simmons, alla crescita di Saric e alla curiosità di vedere Fultz integro e all’opera. Spesso però ci si dimentica di Robert Covington, che negli anni si è dimostrato uno dei migliori 3&D della lega. ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il calciatore della Juventus alza la voce : “adesso parlo io” : Stupro Cristiano Ronaldo – Sono ore caldissime in casa Juventus per quanto riguarda la vita privata di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è ambientato bene in Italia ma i problemi fuori dal campo lo preoccupano. Sono arrivate infatti negli ultimi giorni pesanti accuse di alcune donne che hanno accusato il calciatore di Stupro, adesso il portoghese ha intenzione di uscire allo scoperto e spiegare la sua versione. ...

La voce della Politica La Regione Basilicata a Bruxelles per la Settimana europea delle Regioni : ... il dirigente dell'Autorità di Gestione del Por Fesr Basilicata, Antonio Bernardo, è intervenuto come relatore nel workshop sulle "Condizionalità ex ante nella Politica di Coesione" organizzato dalla ...

voce per voce - Tria ha svelato la reale portata della prossima legge di bilancio : Il responsabile dell'Economia ha auspicato 'una mutua e proficua collaborazione nel processo di valutazione dell'imminente legge di bilancio, tenendo' ma ha chiesto rispetto le per le strutture del ...