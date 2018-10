La top 11 dei calciatori a parametro zero | c' è anche Balotelli

Huawei presenta Mate 20 Pro si candida a diventare uno dei migliori top di gamma Android - al primo contatto – Anteprima e galleria fotografica : Il Mate 20 Pro è finalmente realtà. In un evento organizzato oggi a Londra, Huawei ha alzato il sipario sul suo nuovo smartphone Android di fascia alta. L’obiettivo è presto detto, ovvero scontrarsi con Samsung e Apple nel segmento attualmente presidiato da iPhone XS Max e Galaxy Note 9. Siamo infatti nella categoria dei dispositivi con dimensioni generose, che al contempo offrono display molto grandi. La nuova creatura di Huawei ha infatti a ...

Stop all’uso delle gabbie negli allevamenti : il Ministro Grillo inaugura la mostra alla Camera dei Deputati : Nell’Unione europea sono almeno 300 milioni gli animali allevati in gabbia ogni anno. Nel nostro Paese circa 50 milioni di animali – conigli, galline, scrofe, vitelli e quaglie – sono costretti a vivere in spazi estremamente ristretti: un foglio A4 per galline e conigli, l’area di uno smartphone per le quaglie, e sbarre così strette da non potere girare su se stesse e prendersi cura dei propri piccoli per le scrofe. Questi animali trascorrono ...

Juventus nella top 20 dei marchi sportivi più potenti al mondo : TORINO - La Juventus resta sempre leader in Italia e si fa largo nel mondo globalizzato. L'ennesima conferma dalla classifica dei marchi sportivi basata sul ' Powa Index ', che - come spiega il sito specializzato 'Calcio&Finanza' - 'incrocia oltre 2,4 trilioni di dati -...

La Baviera è senza padroni. Stop agli alleati di Merkel. Frena l'AfD - boom dei Verdi : L e elezioni amministrative in Baviera hanno provocato un terremoto politico in Germania . L'Unione cristiano-sociale, Csu,, partito fratello della Cdu di Angela Merkel nella seconda regione tedesca ...

Due femmine di topo hanno partorito dei figli : Benvenuti nel bizzarro mondo della partenogenesi. Lo scopo dei ricercatori cinesi era quello di capire quali regole di riproduzione dovevano essere rotte per far sì che i piccoli di topo nascessero ...

Surface : Microsoft entra nella top 5 dei produttori ma solo in USA : A partire da 2015 Microsoft ha investito moltissimo nella famiglia Surface allargandola, oltre alla classica gamma Pro, anche ad altre tipologie di device come il Surface Studio o il Surface Book. Gli ultimi dati statistici pubblicati da Gartner riferiscono che, durante il trimestre luglio-agosto-settembre, Microsoft per la prima volta in assoluto è entrata nella lista dei TOP 5 produttori di PC in USA con il 4.1% di market share avendo superato ...

Sciopero dei medici il 9 novembre 2018. Stop di 24 ore : Incrociano le braccia anche veterinari e personale amministrativo. Sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili

Nazionale della Sardegna - ecco la top 11 dei calciatori in attività : I giocatori nati sul territorio sardo sono convocabili dalla Nazionale della Sardegna, riconosciuta dalla Conifa al pari della Padania. Abbiamo provato a immaginare una top 11 tra i calciatori sardi ...

Acer annuncia l'aggiornamento dei PC desktop Predator Orion 9000 e 5000 : Acer ha annunciato l'aggiornamento dei suoi PC desktop Predator Orion 9000 e 5000, tutti dotati dei nuovi processori di nona generazione Intel Core, che forniscono ai giocatori un salto nelle prestazioni per un gameplay fluido e senza interruzioni, anche durante lo streaming e la registrazione."Con i nuovi processori Intel Core 9th Gen che offrono fino a 8 core e 16 threads, i desktop della serie Predator Orion offrono ai giocatori sistemi in ...

NBA 2k19 : la top-3 dei rating dei giocatori squadra per squadra : LeBron James è ancora una volta il miglior giocatore dell'intera Lega con il suo 98 di rating, seguito da Kevin Durant fermo a quota 97. Danilo Gallinari invece resta fuori dal podio in casa Clippers, ...

Gran Bretagna : stop al lifting dei glutei/ Morte 2 donne : basta interventi per avere il lato B alla brasiliana : Gran Bretagna: stop al lifting dei glutei. Morte 2 donne: basta interventi per avere il lato B alla brasiliana, troppo alti i rischi di embolia e di infezione(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:11:00 GMT)