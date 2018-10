La tecnologia time-lapse nella fecondazione in vitro | un sistema di imaging non invasivo

fondazioneserono

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nei trattamenti di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) la selezione dell'embrione con la più alta probabilità di impianto rappresenta un aspetto critico non solo per garantire elevate possibilità di successo dopo il trasferimento in utero, che a oggi si aggirano attorno al 30% per tentativo, ma anche per ridurre l’incidenza di gravidanze multiple dovute al contemporaneo trasferimento di due o più embrioni 1,2. Correntemente la valutazione morfologica dell'embrione rappresenta il criterio di selezione maggiormente utilizzato per identificare l'embrione con più possibilità di impianto, anche se per effettuare tale valutazione è necessario osservare gli embrioni a tempi stabiliti, ma soprattutto esporli, al di fuori dell’incubatore, a condizioni non ideali per il loro sviluppo. Pertanto, al fine di valutare la qualità degli embrioni senza perturbarne le condizioni di coltura è ...