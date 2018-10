La Tata | per il reboot Fran Drescher vuole la rapper Cardi B

Grande Fratello Vip 2018 - Monte esce dalla Casa per un controllo medico (e poi rientra). In punTata lite con Signorini : «Distorcete la realtà» – Video : Francesco Monte ‘Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico’: recita così un tweet delle 10.04 del Grande Fratello Vip, mantenendo il mistero sulla natura del problema di salute che avrebbe avuto il ragazzo. Il tarantino ha poi fatto ritorno nella Casa all’ora di pranzo. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma evidentemente nulla di grave, come si evince seguendo la diretta di Mediaset Extra. Monte è reduce ...

Pensioni - slitta quota 100 per gli sTatali : niente ritiro dal lavoro prima di giugno 2019 : La riforma delle Pensioni e l'avvio del superamento della legge Fornero, con l'introduzione di quota 100, dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2019. Ma non per tutti: i dipendenti pubblici, infatti, probabilmente dovranno dare un preavviso di tre mesi prima di ritirarsi dal mondo del lavoro in anticipo. Per loro, quindi, la quota 100 scatterebbe non prima di giugno.Continua a leggere

ANGELA - UOMINI E DONNE / Gianni Sperti furioso con la dama : "Si è comporTata come una stro*za" (Trono Over) : ANGELA è una delle dame più discusse della nuova edizione del Trono Over di UOMINI e DONNE. Continuano gli scontri con Gianni Sperti in studio, ecco perché(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:05:00 GMT)

ICEBERG RETTANGOLARE/ Video - "mistero" in Antartide : tagliato perfettamente - ma da chi? Risposta sconTata.. : ICEBERG RETTANGOLARE: si è sviluppato un vero e proprio caso dopo le foto scattate dalla Nasa. In Antartide sembra essersi creata un'isola di ghiaccio perfettamente RETTANGOLARE: il Video.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:53:00 GMT)

Roma mai così maltratTata. Sabato in piazza per protestare e proporre : piazza del Campidoglio gremita di gente? Speriamo di sì. Se il 27 Ottobre alle 10.30 verranno tutti quelli che continuano ogni minuto a darci l'adesione il sit-in sarà affollato. Perché in molti hanno capito che non ci saranno sigle, né partiti, né grandi uomini che dal palco ci racconteranno la loro verità. Perché non si può continuare così.Sono 28 mesi che Roma è nelle mani ...

Neomelodico napoletano arrestato per tenTata truffa : si spacciava per nipote per carpire soldi agli anziani : Operazione della polizia di Isernia: in manette anche un complice. Fondamentale la collaborazione di una pensionata di 81 anni per sventare un raggiro da 3.500 euro ISERNIA. "Ciao nonna, sono tuo ...

Grande Fratello Vip - gli autori le provano tutte per far decollare il programma. E giovedì nuova punTata speciale con Fabrizio Corona e Barbara D’Urso : Gli autori del Grande Fratello Vip 3 le tentano tutte per far rianimare questa edizione, così hanno cominciato a sparigliare le carte. Anzitutto buttando dentro la Casa altri tre vip da macello: Alessandro Cecchi Paone (che all’inizio degli anni 2000 criticava aspramente il programma: come si cambia!), l’ex sellerona Ela Weber e la showgirl, o presunta tale, Maria Monsè. Quest’ultima aveva un conto aperto con la Marchesa ...

Medicina - Ospedale San Raffaele : presenTata nuova tecnica per il trattamento degli aneurismi complessi dell’arco aortico : In occasione del 32° incontro annuale dell’EACTS – European Association for Cardio-Thoracic Surgery, che si è svolto a Milano dal 18 al 20 ottobre, il professor Alessandro Castiglioni, primario di Cardiochirurgia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – una delle 19 strutture di eccellenza del Gruppo San Donato – ha presentato una nuova tecnica per il trattamento degli aneurismi complessi dell’arco aortico. L’aneurisma è la dilatazione progressiva di ...

Grande Fratello Vip - cachet stellare per Fabrizio Corona - super ospite della punTata di giovedì 25 ottobre : Dopo le polemiche è arrivata la conferma. Con generoso compenso, l'ex re dei paparazzi incontrerà Silvia Provvedi nel prossimo appuntamento con il reality.

Maxi reTata contro rivali clan Spada : arrestate 42 persone : Roma – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Gruppo di Ostia, nel Lazio, in Campania, Toscana, Lombardia e Marche stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 42 soggetti appartenenti a una delle compagini criminali piu’ strutturate e potenti della zona, ritenuta epigona del ...

Porto San Paolo racconTata dalle foto : le più belle per noi del concorso In Out : Quindi la passione che diventa professione con Alessandro Spiga fotografo sportivo dedito agli sport marini : dalla vela al surf. foto scattate durante le più affascinanti gare in mare , ...

Fiere : RomaSposa Autunno - video in realtà aumenTata per rivivere giorno sì : Roma, 22 ott. (Labitalia) - Si è conclusa, a Palazzo dei Congressi, RomaSposa 2018-Edizione d’Au[...]

Lino Guanciale saluta Trieste : per sei mesi è sTata la sua casa : Lino Guanciale attraverso un video postato sul suo profilo Instagram ha salutato Trieste [VIDEO] nella quale è stato impegnato per sei mesi a girare le riprese della seconda stagione de 'La Porta Rossa'. Anche gli altri attori della serie hanno lasciato la citta' che fa da sfondo alla storia del commissario Leonardo Cagliostro. L'attore abruzzese ha iniziato il suo post con queste parole: E' davvero finita. Le riprese de La Porta Rossa 2 hanno ...

ENRICO SILVESTRIN/ "È sTata un'esperienza molto particolare. Rifarlo? Solo se..." (Grande Fratello Vip) : ENRICO SILVESTRIN ha concluso la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 in maniera decisamente negativa. Cosa racconterà nello studio di Canale 5?(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 00:05:00 GMT)