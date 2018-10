La sindrome della manina contagia anche i social | Te l' avevo detto de

Il bello della diversità si scopre anche nelle piazze cuneesi nella Giornata nazionale sindrome di Down : ANGELA PITTAVINO - "Diversi ma uguali", "Non guardarmi solo a metà, oltre alla sindrome di Down c'è una persona intera",... sono tanti gli slogan lanciati in questi ultimi giorni dalle famiglie di ...

Scoprono la cura della sindrome dei Bimbi Farfalla : la Regione Lombardia li premia : Si è svolta questa mattina nell’aula del Consiglio regionale la presentazione dei vincitori del premio ‘Lombardia è ricerca’, con cui la Regione Lombardia destina un milione di euro. La cerimonia e’ stata introdotta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed e’ stata conclusa dall’assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala. Sono ...

La dannosa sindrome della "rivolta dei tecnici" - : Da un lato emerse una sostanziale continuità nella scelta di ministri dotati di buona preparazione tecnica per i dicasteri economici, da Alberto De Stefani, docente di Scienza delle finanze all'...

Storia di Madeline Stuart - la prima modella con la sindrome di Down : È australiana, ha 21 anni, da tre sfila alla Settimana della moda di New York e ora punta a Victoria's Secret The post Storia di Madeline Stuart, la prima modella con la sindrome di Down appeared first on Il Post.

Prevenzione e terapia della sindrome del follicolo vuoto nella procreazione medicalmente assistita : La sindrome del follicolo vuoto (Empty Follicle Syndrome, EFS) nella procreazione medicalmente assistita (PMA) è definita come il completo fallimento nel recuperare gli ovociti dopo la stimolazione farmacologica dell'ovaio, il monitoraggio della crescita multipla follicolare e la puntura ovarica con l'aspirazione del follicolo al fine di recuperare l'ovocita, nonostante lo sviluppo apparentemente normale dei follicoli ovarici e la produzione ...

Quadro clinico ed evoluzione della sindrome di Prader Willi : La Sindrome di Prader Willi (PW) è stata descritta per la prima volta da A. Prader, A. Labhart e H. Willi nel 1956. Si tratta di una malattia genetica rara, riconosciuta dalla sanità in Italia solamente nel 2001 con il decreto n° 279 del 18 maggio: quindi, solo dal 2001, le persone che ne sono affette hanno il diritto all’esenzione. La PW colpisce circa 1 neonato su 15.000; i neonati con PW presentano una grave ipotonia che determina problemi di ...

Susanna Tamaro - la rivelazione : 'Soffro della sindrome di Asperger' - : La scrittrice ha scelto di parlare della patologia in concomitanza con l'uscita del prossimo libro 'Il tuo sguardo illumina il mondo', nelle librerie dal 20 settembre. 'Soffro della sindrome di ...

Marian - la modella con la sindrome di Down sfila a New York : Fra i protagonisti della New York Fashion Week c’è anche lei, Marian Avila, modella affetta dalla sindrome di Down. A soli 21 anni, Marian ha stregato tutti con la sua bellezza ed eleganza, realizzando il sogno di una vita. Da tempo la ragazza, originaria di Benidorm, in provincia di Alicante, studia per diventare una top model e ovviamente, come tutte le aspiranti modelle, desiderava da anni sfilare durante una Fashion Week. Il desiderio ...

Marian Avila - la modella con sindrome di Down alla New York Fashion Week : ... che rappresentasse la forza delle sue modelle: 'La missione della mia azienda è quella di cambiare la mentalità del mondo della moda'. La giovane stilista di Atlanta aveva già sfilato a New York nel ...