La Rai e il 4K | cos' è questo formato televisivo e come si può vedere gratuitamente

F1 - Raikkonen torna su quanto accaduto a Monza : “ecco cosa farei se tornassi indietro” : Il pilota della Ferrari è tornato a parlare di quanto accaduto durante il Gp di Monza, quando gli fu comunicato della fine del suo rapporto con il Cavallino Sono passate ormai alcune settimane dal week-end del Gp di Monza, quanto Kimi Raikkonen venne a conoscenza della fine del suo rapporto con la Ferrari. Photo4/LaPresse Niente rinnovo ed esperienza in rosso giunta al termine, con Iceman pronto però a ripartire da un’altra scuderia. ...

Raiz - così il suo album Neshama lega il nord e il sud del Mediterraneo : “Ho imparato a cantare in ebRaico grazie a mia moglie” : “Sono un napoletano ebreo cresciuto tra rock, global beat e tradizione”. così si presenta Raiz, che ritorna insieme ai Radicanto con Neshama (Area Live / Puglia Sound). Un album che richiama i fedeli alla pace, una pace possibile per ora solo in musica. Un viaggio intimo e mistico in noi stessi, che lega il nord e il sud del Mediterraneo, fondendo la melodia e la lingua napoletana ai testi paraliturgici della tradizione degli ebrei ...

Domenica In - Mara Venier e lo sclero in diretta con gli autori di Rai 1 : clamoroso - cosa non avevate notato : Il nastro va riavvolto fino alla scorsa Domenica. Si torna a Domenica In , di Mara Venier , dove durante la diretta è accaduto qualcosa di particolare che, forse, non tutti hanno notato. Il punto è ...

Rai - Tria : costi servizio pubblico scesi a 2 - 1 miliardi nel 2016 : Così, in audizione davanti alla commissione di Vigilanza Rai, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Negli ultimi anni - ha detto Tria- si è manifestata chiaramente una tendenza alla …

Charlotte Crosby ha rivelato cosa la fa eccitare e non indovineRai mai di che si tratta : Solo Char... The post Charlotte Crosby ha rivelato cosa la fa eccitare e non indovinerai mai di che si tratta appeared first on News Mtv Italia.

Quota 100 da FebbRaio - il Governo approva : cosa cambia ora : Quota 100 permetterà a 400mila italiani di ritirarsi dal lavoro con circa 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto...

L'Eredità - da Flavio Insinna il trionfo di Franca Leosini : il botto su Rai 1 - cosa appare su tutte le tv : Un piccolo-grande trionfo per Franca Leosini a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. In una domanda, infatti, si parlava proprio di lei e del suo Storie Maledette , il ...

Siria - la Bbc : 'Oltre 100 Raid chimici - così Assad ha vinto la guerra' : Più di cento attacchi chimici compiuti contro civili negli ultimi quattro anni hanno determinato il corso della guerra in Siria, che Bashar al Assad sta vincendo con il sostegno determinante di Russia ...

Cosmo : a febbRaio sarà per la prima volta in concerto al Forum di Milano : L'ultimo prima di una lunga pausa The post Cosmo: a febbraio sarà per la prima volta in concerto al Forum di Milano appeared first on News Mtv Italia.

F1 - Arrivabene e i retroscena sull’addio di Raikkonen : “ecco cosa ci aveva chiesto Kimi” : Il team principal della Ferrari ha parlato dell’addio di Raikkonen in occasione del Festival dello Sport di Trento, rivelando un piccolo retroscena Il futuro di Kimi Raikkonen, il Mondiale ormai quasi andato e i metodi di gestione delle gare. Sono questi alcuni degli argomenti trattati da Maurizio Arrivabene in occasione del Festival dello Sport di Trento, durante il quale il team principal della Ferrari ha raccontato alcuni ...

Poroshenko ha chiesto dei fare al più presto modifiche alla Costituzione ucRaina - : Il presidente dell'ucraina Petro Poroshenko spera che le modifiche alla Costituzione del paese, che consoliderà le aspirazioni euro-atlantiche del popolo ucraino, saranno adottate nel prossimo futuro, ...

Seconda puntata de I Topi - sabato 13 ottobre su Rai3 : Sebastiano costruisce una darsena : Continua l'appuntamento con la serie tv di Antonio Albanese: stasera è di scena la Seconda puntata de I Topi. Il comico italiano è alla sua prima prova sul piccolo schermo con una fiction trasmessa su Rai3 in prima assoluta. Con I Topi, Antonio Albanese aggiunge un nuovo personaggio alla sua lunga carrellata. Sebastiano è dotato di grande ironia e gusto del paradosso, e ha il pregio di declinare comicamente il tema della mafia. Ecco le ...

L’opeRaia con 9 milioni in Svizzera : «Sono i soldi nascosti dal marito» : Alla donna che vive ad Arcene, provincia di Bergamo, sono stati sequestrati denaro e beni di lusso. Secondo la Procura tutte risorse derivate dai reati del marito deceduto. Intercettata al telefono mentre parlava con l’amico carabiniere, ex del Ros

Film in uscita al cinema - da A Star is Born a The Predator : cosa ci è piaciuto tanto e cosa no – TRaiLER : L’APPARIZIONE di Xavier Giannoli. Con Vincent Lindon, Galatea Bellugi Francia 2018. Durata: 137’. Voto: 3,5/5 (AMP) Trovare la verità nella menzogna, a prescindere dal (sopran)naturale corso degli eventi. Lungo ma intenso, il nuovo lavoro di Giannoli offre uno sguardo originale sul filone “apparizioni mariane” intersecando tematiche (romanzo di formazione, amicizia, Film d’inchiesta, war movie…) diverse all’ovvietà del mistery religioso. ...