La musica come supporto al benessere mentale Ma a volte complice della

Apple come X-Factor : compra Asaii - piattaforma musicale per scoprire talenti - : L'app Shazam è stata scaricata più di 1 miliardo di volte in tutto il mondo, e viene usata per identificare canzoni oltre 20 milioni di volte al giorno.

La musica come opportunità - Masterclass per i professionisti di domani - : La Musica è un potente volano di sviluppo per il nostro territorio, sono stati tanti gli artisti di origine pugliese che, all'apice del loro successo, hanno contribuito a mettere la regione sotto la ...

Come fare video con musica su Instagram : Da un po’ di tempo vi sono comparsi dei video con musica su Instagram tra le storie dei vostri amici ma non sapete Come ricrearli. Non dovete preoccuparvi perché vi basterà seguire delle procedure molto semplici che leggi di più...

Il 66% degli studenti delle scuole elementari in Giappone possiede un 3DS e lo usa come principale lettore musicale : Il Nintendo 3DS è ancora vivo e vegeto e ci sono anche dei progetti in programma per il 2019. L'enorme tasso di adozione da parte del pubblico Giapponese è uno dei motivi principali per cui la grande N non ha "lasciato indietro" la piccola console dopo l'arrivo di Switch e un nuovo report aiuta a capire esattamente perché la portatile ha acora questo grande successo.come riporta Destructoid, uno studio di MMD (Mobile Marketing Data Labo) ...

La delusione di Francesco - insegnante di musica vince il concorso - ma rimane precario : “Tanti come me” : E’ deluso e arrabbiato Francesco, un quarantenne docente precario di Napoli. Diplomato al conservatorio di musica, ha superato il concorso regionale per insegnare nella scuola pubblica. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, però, ha scoperto di essere stato escluso. Un caos amministrativo che, tra ricorsi e sentenze, rischia di mandare in fumo anni di preparazione e i sogni di migliaia di insegnanti precari.Continua a leggere

Come scaricare musica da Youtube : Esistono tanti modi per scaricare musica da Youtube gratis e in questa guida vi spiegheremo nel dettaglio Come fare. Come vedrete la scelta dipenderà da cosa volete utilizzare e dal dispositivo tramite il quale volete effettuare il leggi di più...

Come scaricare musica da Youtube : Nel corso degli ultimi anni, Youtube è diventato un’ottima fonte dove poter scaricare musica gratuitamente di tutti quegli artisti emergenti ma anche se avete trovato una versione live di una traccia musicale di cui disponete già l’MP3 acquistato oppure il CD. In questa guida odierna vi spiegheremo nel dettaglio Come scaricare musica da Youtube utilizzando varie soluzioni che vanno dai programmi da installare sul computer, ai servizi ...

Come scaricare musica gratis su Samsung : Se gli smartphone Samsung sono i più venduti al mondo c’è sicuramente un perché. Essi coniugano infatti dei design eleganti e moderni a caratteristiche sempre di alto livello. Non fa eccezione il reparto audio: gli ultimi nati in casa Samsung dispongono del supporto alla risoluzione audio Hi-Res e la collaborazione con AKG, leader nel settore audio, per sviluppare il comparto audio dei nuovi Galaxy S9 e S9+. Non è difficile pensare quindi ...

Come scaricare musica su Huawei : Huawei ha portato recentemente sul mercato diversi dispositivi davvero interessanti che riescono a garantire delle ottime prestazioni in quasi tutti i reparti, incluso quello audio. Dunque, se desiderate sapere Come scaricare musica su Huawei, siete capitati proprio nella guida giusta! Nelle prossime righe vi elencheremo vari servizi online e applicazioni che permettono di effettuare il download dei brani preferiti sul proprio smartphone o ...

Come scaricare musica gratis su Huawei : Se possiedi uno smartphone Huawei, hai tra le mani un dispositivo dalle grandi potenzialità. Molti di questi hanno lo slot per l’espansione della memoria, altri dispongono di un quantitativo di memoria elevato. Perché quindi non usare un po’ di questa memoria per scaricare musica in modo da avere sempre a disposizione i vostri brani preferiti? Ecco a voi quindi una breve guida contenente le migliori applicazioni per scaricare musica ...

Come scaricare musica su Samsung : Samsung propone sul mercato una vasta scelta di smartphone in grado di accontentare praticamente qualunque utente. Nel caso in cui abbiate acquistato un nuovo dispositivo e voleste sapere Come sfruttarlo pienamente per ascoltare i brani musicali preferiti (magari attraverso il doppio altoparlante stereo presente su alcuni modelli oppure le varie opzioni di equalizzazione), in questa guida vi spiegheremo Come scaricare musica su Samsung usando ...

Brescia - proprio come una volta : la rassegna dei canti da osteria tra musica - spiedo e vino : Undici le squadre in arrivo nella cittadina di Vallio da cinque diverse regioni: nessun premio, solo l'applauso del pubblico delle grandi occasioni, trascinato dal tam tam di Facebook

Come mettere musica su iPhone : Avete acquistato un nuovo melafonino e adesso cercate una soluzione per trasferire tutti i brani preferiti sulla sua memoria interna? Allora siete capitati nel posto giusto! In questa guida vi spiegheremo nel dettaglio Come mettere musica su iPhone sia tramite il fidato software iTunes che direttamente dal device. Vediamo subito Come procedere. Indice dei contenuti Come mettere musica su iPhone con iTunes Come mettere musica su iPhone tramite ...

Come Napoli è tornata al centro della scena musicale italiana : Allo stesso modo Luchè, ex componente dello storico duo Co'sang, ha accantonato la cronaca del mondo criminale per aprirsi a un immaginario più ampio, tanto che vicino alle strade di Napoli si ...