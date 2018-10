La mia Milano città aperta : Giuseppe Sala e la sfida dell'altra Capitale : A Milano c'è una società che si muove in modo autonomo dalla politica, una rete di comitati, associazioni, terzo settore. Quando Salvini ha invitato Orbán ero fuori città, per qualche giorno di ...

Maratea premiata a Milano il 22 ottobre all’iniziativa Stelle al Merito Sociale : Premiare gli eroi silenziosi che quotidianamente contribuiscono al miglioramento della nostra società, costruendo un tessuto Sociale più coeso attraverso la

Volley - Revivre Axopower Milano - Riccardo Sbertoli premiato dalla FIPAV Lombardia per l'oro ai giochi di Tarragona 2018 : Premiata anche la società Revivre Axopower Milano per il piazzamento ottenuto nella scorsa stagione in campionato Il palleggiatore classe 1998 della Revivre Axopower Milano Riccardo Sbertoli, milanese ...

Maratea premiata a Milano il 22 ottobre all'iniziativa 'Stelle al Merito Sociale' : Negli ultimi anni, anche grazie all'impegno affettuoso ed instancabile del Sindaco Domenico Cipolla, Maratea è stata promotrice di importanti iniziative, eventi e spettacoli , trai i quali 'Le ...

Cucchi - Comune di Milano organizza proiezione gratuita film ‘Sulla mia pelle’. Pd propone una targa - M5s a favore : Il Comune di Milano ha organizzato una proiezione gratuita e pubblica del film “Sulla mia pelle”, la pellicola firmata Netflix e Lucky Red che racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, morto da detenuto nel reparto di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini di Roma il 22 ottobre 2009. L’evento è in programma per giovedì 4 ottobre alle ore 20 all’Anteo Palazzo del Cinema. La visione ...

Belén e Jeremias Rodriguez fermati dalla polizia a Milano : Non c'è giorno senza gossip sulla famiglia Rodriguez: gli ultimi in ordine cronologico a finire nel mirino dei paparazzi i fratelli Belén e Jeremias, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl argentina e il fratello minore sono stati fermati da una pattuglia della polizia nel centro di Milano, come riportato nel servizio fotografico a corredo di un articolo di Diva e Donna. ...

Milano. Stasera all’Anteo Palazzo del cinema la proiezione gratuita di “Sulla mia pelle” : Stasera alle 20, all’Anteo Palazzo del cinema, sarà proiettato “Sulla mia pelle”, il film che racconta gli ultimi giorni della

Milano - morti per amianto alla Scala : ex sindaci non rispondono in aula / FOTO : Milano, 27 settembre 2018 - Non hanno risposto alle domande del giudice i tre ex sindaci di Milano Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri e Giampiero Borghini , chiamati a testimoniare dal pm Maurizio ...

Montezemolo boccia la Milano insicura di Sala : "Non mando mia figlia in stazione di sera" : Milano è sicura oppure no? A valuta gli ultimi casi di cronaca verrebbe da dire che la 'cura Sala' non ha aiutato gli abitanti della città meneghina a vivere tranquilli e beati. L'ultimo caso ha richiesto lo sforzo della compagnia dei carabinieri di ...

Economia circolare : a Milano il primo laboratorio italiano : Intesa Sanpaolo per l'occasione lancia un plafond fino a 5 miliardi di euro per le imprese maggiormente innovative dell' Economia circolare. Ricevi aggiornamenti su Intesa SanPaolo Lasciaci la tua e-...

Prostituzione a Milano - il racket delle nuove «case chiuse» tra degrado e Aids : «Così mi vendo per mia figlia» : Se c'è stato mai del sentimento, negli amplessi con anziane trans dalle guance, dalle narici e dagli occhi asimmetrici a causa delle operazioni di chirurgia sbagliate oppure low cost, fra cani ...

A Milano sfila 'la mia Africa' di Brunello Cucinelli : "Siamo partiti dallo stile coloniale - racconta Brunello nello showroom pieno di stampa e compratori dal mondo - e dai colori di quello stile, la materia naturale come il lino grezzo ci ha molto ...

Milano : l'economia verde vale 2 miliardi per 7 mila imprese : milano, 18 set., askanews, - Due miliardi di fatturato, e 7 mila imprese, 74 mila addetti: sono i valori che l'economia verde, genera nella sola città di milano. In Lombardia le imprese del settore sono 17 mila per 129 mila addetti e 5 miliardi di fatturato. In Italia questi parametri arrivano a 79 mila ...

"Se sei la mia principessa ed eri al Milano Rock Festival - ti prego contattami" : Dopo un vivace confronto in redazione abbiamo deciso di pubblicare questo appello, perché l'Amore è il sentimento che muove il mondo ed è giusto che abbia spazio. Quindi alla ragazza alta circa 1,70, ...