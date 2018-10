La Marchesa d’Aragona criticata da Ivan Cattaneo | “Sei una popolana”

lanostratv

(Di giovedì 18 ottobre 2018)contro lad’Aragona al Grande Fratello Vip Quest’ultimo daytime del GF Vip andato in onda poco fa su Canale 5 è stato pregno di polemiche e anche qualche colpo di scena. E protagonista assoluta è stata ancora una volta lad’Aragona, la quale è finita ultimamente nell’occhio del ciclone per il fatto che sia stata accusata dalla contessa Patrizia De Blanck di aver mentito sulle sue discendenze nobiliari. Difatti, secondo la De Blanck, laavrebbe mentito a tutti sulle origini nobiliari, così da avere modo di crearsi un personaggio perchè in realtà sarebbe una semplice estetista. Per tale ragione c’è stato anche un durissimo confronto Lunedì scorso tra le due nella casa più spiata dagli italiani. Tuttavia anche in quella circostanza laha continuato a negare qualsiasi illazione. Ma non è finita qua perchè sempre ...