“La mafia non è più pericolosa Ed è solo al Sud” Una ricerca di Libera svela i luoghi

Fico avverte : “La commissione Antimafia è bloccata da due mesi - i parlamentari avviino i lavori” : "A distanza di due mesi dall'approvazione della legge per l’istituzione anche in questa legislatura della commissione Antimafia, i lavori non sono ancora partiti. In queste ore ho quindi deciso di inviare un sollecito a tutti i gruppi parlamentari che non hanno finora indicato i propri componenti perché procedano in tempi rapidi", ha dichiarato il presidente della Camera, Roberto Fico.Continua a leggere

“La mafia ha fatto bene ad ammazzare Don Puglisi”/ Palermo - minacce choc al presidente del Centro Padre Nostro : Un abitante della piazza dove sorge la casa museo dedicata a don Puglisi ha insultato il responsabile della casa museo dicendo che avevano fatto bene a uccidere il sacerdote(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:53:00 GMT)

Mafia - 25 arresti in Basilicata : ricostruiti anche riti di affiliazione. Il procuratore : “La regione non è più un’isola felice” : I pizzini dal carcere, i riti di affiliazione, la diffusa omertà nel denunciare il racket, un ex carabiniere a capo di uno dei gruppi e un militare dell’Arma in congedo arrestato. La mafiosità riconosciuta per almeno uno dei tre gruppi smantellati con 25 arresti e il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, che lo dice chiaro: “La Mafia è anche qui”. E la Basilicata, quindi, “non è più un’isola ...