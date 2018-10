La Lombardia non è la terra dei fuochi | ma gli incendi nelle discariche non sono uno

Il Lombardia – Nibali fa ‘innamorare’ Contador : “ha corso con il cuore - ha fatto un capolavoro e non è al top” : A conclusione del Giro di Lombardia a commentare la prestazione dei ciclisti anche l’ex corridore Alberto Contador, il grande campione spagnolo elogia la performance di Vincenzo Nibali Il Lombardia 2018 ha visto trionfare Thibaut Pinot, ma ha portato gloria anche a Vincenzo Nibali. Dopo una stagione con più bassi che alti, il corridore della Bahrain Merida (reduce da un brutto infortunio alla schiena rimediato durante l’ultimo ...

Giro di Lombardia 2018 - Vincenzo Nibali un esempio per i giovani. Il cuore dello Squalo oltre una condizione non eccelsa : Col cuore più che con le gambe, con la grinta più che con la birra in corpo, con la generosità e con la classe più che con la brillantezza dei giorni migliori. Vincenzo Nibali ha impartito l’ennesima lezione non solo di ciclismo ma di vita alle nuove generazioni, è un esempio per i giovani, un’icona indelebile dello sport italiano, un uomo capace di giganteggiare in sella a una bicicletta e di scrivere pagine indelebili di storia. La ...

Lombardia : Corecom - a elezioni provinciali non si applica par condicio : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Entra nel vivo da domani, dopo il deposito delle candidature, la campagna per le elezioni dei presidenti delle Province della Lombardia, che avrà luogo il 31 ottobre. Sulla regole da applicare in campagna elettorale, in materia di informazione, comunicazione istituziona

Lombardia : Fontana - al top nonostante burocrazia e leggi contradditorie : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - "Il vero problema del nostro Paese è che ci sono troppe leggi tra loro contraddittorie e che si fanno la guerra l'una con l'altra. Bisogna superare questo scoglio se davvero vogliamo raggiungere una velocità che ci consenta di essere competitivi a livello internazionale"

Caccia : Zanoni (Pd) - la Lombardia boccia quella in deroga : venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “Berlato e la lobby estremista dei Cacciatori veneti speravano di trovare sponda nella Lombardia, ma hanno subìto una bella batosta. Una batosta di civiltà”. Così Andrea Zanoni, Partito Democratico, commenta la doppia bocciatura del Consiglio regionale della Lombardia d

Festa dei nonni - 4.000 visitatori a Palazzo Lombardia e al Pirellone : A Palazzo Pirelli sono stati oltre 1.400 i cittadini che hanno visitato il Belvedere Jannacci e partecipato alle attivita' per i piu' piccoli: spettacoli circensi, animazione e laboratori floreali.

Lombardia : domenica riapre al pubblico il Belvedere e festa dei nonni : Anche questa sede ospiterà una serie di iniziative organizzate dal Consiglio regionale come spettacoli circensi, animazione, trucca bimbi, laboratorio floreale.

Con il nonno in cima a Palazzo Lombardia : Anche questa sede ospiterà una serie di iniziative organizzate dal Consiglio regionale come spettacoli circensi, animazione, trucca bimbi, laboratorio floreale. Leggi anche Milano - Il Pirellone apre ...

Lombardia : domenica riapre al pubblico il Belvedere e festa dei nonni : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - riapre al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia. domenica 7 ottobre, dalle 11 alle 18, i cittadini potranno salire al 39esimo piano dell'edificio sede della Regione per ammirare dall'alto dei suoi 161 metri il panorama di Milano. L'iniziativa si svolge per celebrare

Presidente della Regione Lombardia : 'Candidatura Milano-Cortina? Occasione da non mancare' : 'Credo che questa sia un'avventura che valga la pena di percorrere, e che per il nostro Paese sia assolutamente immancabile avere la possibilità di ospitare un evento olimpico'. Il Presidente della ...

Caccia : Consiglio Regione Lombardia non vota su progetti legge (4) : (AdnKronos) - Per il consigliere segretario Giovanni Malanchini "la Lega unita e compatta porta in aula una questione nella quale crede e rispetta la parola data. Qualcuno, al contrario, per l’ennesima volta tradisce i cittadini nascondendosi dietro al voto segreto. Quella di oggi è la vittoria di P

Caccia : Consiglio Regione Lombardia non vota su progetti legge (3) : (AdnKronos) - Il relatore Massardi nel suo intervento in aula ha espresso “profondo dispiacimento nel constatare che su questi progetti di legge in materia venatoria è mancata oggi piena condivisione in maggioranza e anche nel suo stesso gruppo, e che purtroppo la bocciatura dei due provvedimenti no

Caccia : Consiglio Regione Lombardia non vota su progetti legge : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Non sono stati discussi né votati i due provvedimenti sulla Caccia oggi all’ordine del giorno del Consiglio regionale della Lombardia. I due progetti di legge sono decaduti in quanto in due distinte votazioni sono state approvate le questioni pregiudiziali presentate su

Imprenditrice non riesce a incassare credito e si rivolge alla 'ndrangheta : debitore pestato - 5 arresti in Lombardia : La mandante Paola Galliani: "Se entro stasera non riesco ad avere una cosa precisa, scateno la belva". E contatta tre persone riconducibili alle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno