La lettera Ue forse oggi a Tria : 15.11 Il Commissario Ue Moscovici potrebbe consegnare oggi al ministro dell'Economia Tria la lettera di richiamo della Commissione Ue sulla Manovra. Lo si apprende da fonti Ue. Nella lettera si chiederebbero "chiarimenti" sul bilancio del 2019 che violerebbe le norme Ue sui conti pubblici. Con la lettera si avvierebbe un processo lungo un mese che potrebbe portare il governo italiano a subìre delle sanzioni per violazione degli impegni.

Manovra - il commissario Ue Oettinger allo Spiegel : “L’Europa respingerà il documento - lettera forse già giovedì” : La commissione Ue rigetterà la Manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine. “Si è confermata l’ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell’Ue”, afferma Oettinger. Moscovici non farà una ...