La lettera Ue | ecco i tre punti che smontano la manovra

Manovra - ecco la lettera Ue : leggi il Pdf : ecco la lettera inviata da Bruxelles al ministro dell'Economia Giovanni Tria e firmata dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici e dal vicepresidente della commissione Valdis Dombrovskis.

lettera Ue all’Italia : nella manovra deviazione senza precedenti. Ecco il testo : L’Italia dovrà rispondere entro una settimana e, sulla base della risposta, la Commissione entro il 31 ottobre deciderà se considerare il progetto di bilancio 2019 in linea generale in regola con il patto di stabilità e gli impegni assunti dall'Italia precedentemente oppure se chiederne delle modifiche, una mossa mai effettuata prima per nessuno Stato membro...

Manovra - ecco la lettera dell’Ue all’Italia : ‘Deviazione senza precedenti nella storia’ Tria : spero in dialogo|Spread a 327 punti : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Ecco la giornata dei Parchi letterari : Spettacoli, letture, percorsi naturalistici e itinerari legati alla filiera agroalimentare per sognare, incontrare le persone e rivivere i luoghi che hanno ispirato alcune delle più celebri opere ...

“Ecco cosa devi fare per me”. Bossetti - spunta una lettera : “Sono innocente e lo griderò finché avrò voce”. Lo scrive Massimo Bossetti in una lettera al cronista di News Mediaset Enrico Fedocci inviata a poche ore dalla sentenza definitiva che lo condanna al carcere a vita per l’omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta 13enne di Brembate di Sopra, il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nel Bergamasco. “Caro Enrico fai giungere a tutti la ...

Ecco la lettera indirizzata dalla famiglia di Mario Castellazzi al Calcio Catania : Ecco il ringraziamento alla Società Catania Calcio per la partecipazione alla scomparsa di Mario Castellazzi. Il comunicato stampa pubblicato sul sito del Calcio Catania lo scorso 1°ottobre, sulla scomparsa del nostro caro Mario, ha profondamente toccato tutta la nostra famiglia, che in un momento tanto doloroso ha avuto modo di constatare quanto il proprio caro sia stato apprezzato e stimato. Assieme alle dimostrazioni di vicinanza di ...

Cassano ci ripensa ancora : stavolta lascia il calcio definitivamente. Ecco la lettera di addio : Alla fine è arrivato l’ennesimo dietrofront: Antonio Cassano lascia definitivamente il calcio giocato. Dopo gli ultimi giorni passati ad allenarsi con la Virtus Entella, il calciatore ha deciso di chiudere la carriera con una lettera affidata al giornalista Pierluigi Pardo. Di seguito il testo che cala definitivamente il sipario sull’attività agonistica di uno degli attaccanti più forti tecnicamente che l’Italia ha avuto ...

Luisa nata da uno stupro cerca la madre che l’ha abbandonata. La lettera : “Ecco chi è lo stupratore” : Gli inviati della trasmissione Chi L'Ha Visto? sono venuti a contatto con un biglietto anonimo con il nome del presunto stupratore della madre di Luisa Velluti, la 30enne che da anni cerca la madre biologica, che però non ha nessuna intenzione di farsi trovare: “Per me sei solo la più dolorosa ferita che ho avuto a 18 anni" le aveva scritto.Continua a leggere

Lo scandalo Jean-Claude Arnault : ecco perché il Nobel per la letteratura 2018 non sarà assegnato : Nessun Nobel per la Letteratura, almeno quest’anno. Lo ha comunicato lo scorso maggio l’Accademia del premio, travolta dallo scandalo per le accuse di molestie piovute su Jean-Claude Arnault, regista e fotografo franco-svedese e marito della poetessa svedese Katarina Frostenson, fra i più alti esponenti della commissione esaminatrice. L’uomo, nella giornata di lunedì 1 ottobre, è stato condannato a due anni di prigione per uno ...

Ecco perché Papa Francesco ha scritto una lettera ai cattolici cinesi : All'indomani dell'accordo siglato tra la Santa Sede e Pechino, il Pontefice ha voluto approfondire e fare chiarezza su alcuni aspetti dell'intesa

Trovata a Londra la lettera “eretica” di Galileo Galilei : ecco l’originale : La lettera originale, e fino ad ora perduta, con cui Galileo Galilei mise in discussione la dottrina della Chiesa, secondo la quale era il sole a ruotare attorno alla Terra, è stata riTrovata in una biblioteca di Londra. La lettera di sette pagine, scritta all’amico Benedetto Castelli il 21 dicembre 1613 e firmata “GG”, fornisce la prova più forte ed evidente che, all’inizio della sua battaglia con le autorità ...

Buscema - ecco la lettera di dimissioni : Per dovere di cronaca, pubblichiamo integralmente la missiva scritta dall'endocrinologo catanese. Il sottoscritto prof. Massimo Buscema con la presente rassegna le dimissioni irrevocabili da ...

Emma Marrone attaccata da una giornalista lesbica : “L’ipocrisia è dentro di te…” ecco la lettera : Continua il periodo poco felice (non a livello artistico) di Emma Marrone, adesso un attacco da una giornalista lesbica Io Spio torna sulla polemica legata alla copertina “Emma lesbica? Tutta la verità”, sul nuovo numero del settimanale, la giornalista e scrittrice lesbica, Lidia Borghi, ha scritto una lettera alla cantante. “Cara Emma, mi chiamo Lidia Borghi, sono una scrittrice e una giornalista, un’attivista per i diritti delle persone LGBTI ...

