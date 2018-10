La lettera aperta | di Emilio Fragale

Il Presidente Nazionale delle Guide Aigae ha replicato con una lettera aperta al Conagai : “Ero in procinto di fare gli auguri per la nomina al neoPresidente del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (Conagai) Pietro Giglio, ma mi trovo costretto ad esordire con doverose precisazioni ad alcune delle sue affermazioni contenute nella recente intervista e che ci vede coinvolti”. Ha dichiarato poco fa, Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae. Su www.Aigae.org è possibile leggere per ...

Brexit - lettera aperta dai musicisti a May - : ... dall'arte alla scienza. Nell'appello, promosso da sir Bob Geldof e pubblicato dall'Observer, il domenicale del Guardian, si denuncia il timore che l'uscita dall'Ue si trasformi in una 'prigione ...

Brexit - lettera aperta dai musicisti a May : rischio prigione culturale per Uk : ... dall'arte alla scienza. Nell'appello, promosso da sir Bob Geldof e pubblicato dall'Observer, il domenicale del Guardian, si denuncia il timore che l'uscita dall'Ue si trasformi in una 'prigione ...

BergamoScienza 2018 - aperta la nuova edizione fra emozioni e letteratura : ... ha visto i due esperti confrontarsi sul tema delle emozioni, un argomento in grado di unire due settori apparentemente lontani come scienza e letteratura: "Esperienze spiacevoli possono non esser ...

lettera aperta A MARIO DRAGHI di Pietro De Sarlo. : Io temo che con questi dati strutturali dell'economia italiana in assenza di una rimodulazione delle politiche economiche europee e una loro forte spinta propositiva a fare investimenti, soprattutto ...

Teri Hatcher torna sulle molestie subite da bambina in una lettera aperta a Donald Trump : Teri Hatcher, 53 anni, nel 2006 aveva rivelato per la prima volta il capitolo più doloroso della sua vita: l’essere stata vittima di violenza all’età di cinque anni. Poi nel 2014, molto prima del #MeToo, l’ex Desperate Housewives era tornata sugli abusi subiti, da parte di uno zio, in un toccante discorso all’Onu, nel corso della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. «Credevo che fosse colpa mia e mi ...

Card. D'Rozario - lettera aperta ai giovani : Pregate per il Sinodo : Il cardinale ricorda che l'incontro delle gerarchie ecclesiastiche è stato preceduto in marzo da un altro meeting pre-sinodale , al quale hanno partecipato circa 300 ragazzi da ogni parte del mondo. '...

La lettera aperta di 70 esperti dell'Oms : 'La riduzione del danno nelle politiche di controllo del tabacco' : La lobby della 'riduzione del danno' lancia l'appello alla vigilia dell'incontro per la definizione della politica in materia di tabacco e sigarette elettroniche Settanta tra i massimi esperti del ...

La lettera aperta di 70 esperti dell'Oms : "La riduzione del danno nelle politiche di controllo del tabacco" : Articolo pubblicato lunedì 1 ottobre sul Financial Times sulla lettera aperta al Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sottoscritta da 72 tra i massimi esperti del settore sanitario e attivisti anti-tabacco per sollecitare l’Organizzazione a considerare l’approccio della riduz

Casa Pound : lettera aperta a Mentana - Formigli e a tutti i giornalisti che - ... - : Dovrebbero riflettere i troppi esponenti del mondo dell'informazione che in questi anni hanno sdoganato formazioni neofasciste come Casa Pound che da tempo sono ospiti di trasmissioni televisive e o ...

Meryl Streep - lettera aperta ai giornalisti : euro Abbiamo bisogno di voi ora più che mai euro : Attrice di grande successo, donna dai mille talenti. Questa è Meryl Streep . L'icona di una Hollywood che conta, recentemente ha inviato una lettera al giornale americano Porter. È stata pubblicata ...

Meryl Streep - lettera aperta ai giornalisti : "Abbiamo bisogno di voi ora più che mai" : Attrice di grande successo, donna dai mille talenti. Questa è Meryl Streep . L'icona di una Hollywood che conta, recentemente ha inviato una lettera al giornale americano Porter. È stata pubblicata ...

lettera aperta dell'Uisp : 'Chiediamo correttezza alla promozione sportiva' : In questa seconda Lettera aperta al mondo sportivo e alle istituzioni, l'Uisp chiede correttezza e qualità all'intero mondo della promozione sportiva italiana. L'attività fisica e motoria è diventata ...

Veneto - lettera aperta a Luca Zaia : davvero è utile regalare bandiere di San Marco ai neonati? : Gentilissimo Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sono il Dott. Luca Faccio da Bassano del Grappa, mi occupo di tematiche socio–politiche con particolare attenzione alla disabilità. Le scrivo per invitarla a non rendere effettiva la proposta di regalare la bandiera di San Marco ad ogni nuovo bimbo o bimba che nasce in Veneto, per affermare la propria appartenenza (identità) al “Popolo Veneto”. Personalmente credo che i 50mila euro spesi ...