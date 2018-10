La Juve? Ai super-tifosi costa 400 euro al mese

A tutto Higuain : 'Milan - vinciamo subito. Gattuso super - la Juve mi ha cacciato' : Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi trovate la versione integrale della lunga chiacchierata col fuoriclasse argentino. Eccone alcuni estratti. Gonzalo Higuain, 30 anni. LaPresse Higuain, la ...

Capello : “Brava Italia! Serie A? Juventus superiore a tutte le altre” : Dopo l’importante vittoria esterna contro la Polonia, è tornato a parlare Fabio Capello. Il tecnico lo ha fatto a Radio anch’io Sport in onda su Radio 1 ribadendo l’importanza del successo della Nazionale facendo i complimenti alla squadra: “E’ stata una buona partita, ma si era già visto qualcosa di positivo contro l’Ucraina. La conferma […] L'articolo Capello: “Brava Italia! Serie A? Juventus ...

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...

Juventus Women - finale storta per le bianconere : la Supercoppa va alla Fiorentina : È della Fiorentina la Supercoppa Italiana. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, la formazione viola, vincitrice della Coppa Italia nella passata stagione, ha battuto 1-0 la Juventus Women, ...

Super rovesciata nell'allenamento della Juve - il suo autore vi sorprenderà : CR7? No, Barzagli. Una rovesciata perfetta durante gli allenamenti che lascia tutti di stucco. Un gesto tecnico eccezionale che nemmeno Douglas Costa si aspettava, e la sua espressione è eloquente, ...

Serie A Sassuolo - Magnanelli : «Juventus nettamente superiore alle altre» : Sassuolo - Ospite a Radio Onda Libera, il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli ha commentato così il suo rinnovo fino al 2021: 'L'obiettivo è restare neroverdi a vita. Ci siamo parlati con la ...

Supercoppa Donne - Juventus-Fiorentina : probabili formazioni - tempo realle alle 20.45 e dove vederla in tv : Cincotta Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia Tv: Rai Sport La pioggia non ferma la Juventus Women Juventus Women, di corsa verso la Supercoppa Juventus Women Fiorentina Women Rita Guarino Supercoppa ...

Juventus - Agnelli : 'Cristiano Ronaldo è un supereroe' : Perché se non si ha una grande squadra, diventa impossibile convincere il più grande al mondo. IL NOSTRO SUPEREROE - I dettagli? Eccoli: 'Per CR7 le strade commerciali e sportive si sono incrociate. ...

Juventus - Agnelli 'Ronaldo è il nostro supereroe' : Un valore aggiunto e la Juventus ha preso un supereroe: i bambini di tutto il mondo ci seguono di più adesso'. Un supereroe secondo Agnelli, che però non potrà risolvere i problemi del calcio ...

Juve - Bernardeschi super anche con l'Italia. E anche Dybala incanta : Douglas Costa, Mandzukic e Cristiano Ronaldo alla Continassa a lavorare. Nessun allenatore in Europa può lavorare con giocatori di questo livello durante la sosta per le nazionali. Ma anche chi ha ...

Juve - Fiorentina per la Supercoppa : 'Sarà una partita molto equilibrata, in cui entrambe le squadre proveranno a esprimere tutto il loro potenziale offensivo'. Rita Guarino prova a giocare in anticipo la finale di Supercoppa femminile, ...

Ceferin ad Agnelli : 'La Superlega è fuori questione'. Il presidente della Juventus replica : 'Dal 2024 riscriviamo il calcio' : Oggi non si sa cosa sia, prima il mondo con l'Intercontinentale si fermava a guardare, ora non si sa bene. Ma prima di cambiare, bisogna mettere ordine'. Ceferin - 'Per me la Superlega danneggerebbe ...

Juventus - il presidente Agnelli su Cristiano Ronaldo : “il supereroe che ha unito le due anime del club” : Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha parlato dell’apporto che Cristiano Ronaldo sta dando al club non solo dal punto di vista sportivo Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, è stato ospite del Festival dello Sport di RCS. Tra le domande sottoposte ad Agnelli non è mancata quella su Cristiano Ronaldo, il quale a detta del presidente ha unito le due anime della società: “E’ stata la prima volta che le due anime ...