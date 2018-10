La giornata più difficile del governo

I 10 smartphone Android più potenti oggi 18 ottobre : classifica aggiornata : Vi state chiedendo quali siano in questo momento gli smartphone più potenti? Un contributo informativo può tornare sempre utile, andando oltre le questioni affrontate nelle scorse settimane in merito a quelli più pericolosi per la nostra salute, come probabilmente ricorderete dal nostro articolo. Ebbene, nella classifica dei primi dieci device non mancano certo le sorprese, visto che a dominare la scena non abbiamo produttori popolari in Italia, ...

giornata mondiale del cibo : 'E' il diritto più violato al mondo' : La 'Via Campesina' è un movimento che riunisce realtà contadine di tutto il mondo con l'obiettivo di promuovere politiche agricole e alimentari solidali e sostenibili. Dal 2008, l'organizzazione ha ...

giornata mondiale del cibo : 'E' il diritto più violato al mondo' - : Giornata nazionale dell'Ordine di Malta, i volontari: 'Siamo al servizio degli ultimi' Elezioni in Baviera: in picchiata Csu e Spd, boom dei Verdi , +17,8%, Ti potrebbe interessare: cibo, a Bologna '...

giornata mondiale dell’alimentazione : ecco qual è l’alimento più consumato al mondo : La pasta è l’alimento più consumato in Italia, la pizza spopola negli Stati Uniti più che “in patria”. A livello mondiale, invece, è il riso il re indiscusso della tavola: con le sue centinaia di varietà è presente nella dieta quotidiana dei popoli di ogni continente. Il riso, dunque, è a tutti gli effetti il cibo più consumato al mondo. Si tratta di una pianta erbacea, nello specifico il cui nome scientifico è Oryza sativa, le ...

Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l’app Google Home aggiornata : Al Made by Google 2018 trovano spazio anche alcune novità interessanti che riguardano la gestione dei dispositivi smart da remoto. Accenniamo in questi termini alla nuova Home View, un sistema dedicato agli smart display come Google Home Hub e a una nuova revisione dell'app Google Home, in arrivo nelle prossime settimane. L'articolo Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l’app Google Home aggiornata ...

giornata Mondiale della Vista : cresce il numero di miopi in Italia - sempre più giovanissimi : L’11 ottobre si celebre la Giornata Mondiale della Vista, una Giornata scelta per sensibilizzare le persone su un bene prezioso come la Vista, spesso e volentieri dato per scontato, e sulle cattive abitudini che possono contribuire a comprometterla, in particolare nei bambini e adolescenti che si rivelano sempre più esposti al pericolo di compromettere la salute degli occhi. A preoccupare sono alcuni dati evidenziati dalla Società ...

giornata mondiale della vista - giovani sempre più miopi per colpa della tecnologia : In Italia i miopi sono 15 milioni e il loro numero sta aumentando, in special modo tra i più giovani. La miopia si manifesta, oltre che con la difficoltà di mettere a fuoco le immagini, con emicrania e strizzamento degli occhi dovuto al fastidio derivante dalle fonti di luce. La miopia giovanile colpisce due ragazzi su 10,e l'età di partenza si attesta intorno ai 15 anni. Questo fenomeno è stato collegato alle abitudini dei giovani che passano ...

giornata dei migranti a Lampedusa - il Miur non la sostiene più : I ragazzi ci sono lo stesso ma sono solo 100. Piu' della metà sono rimasti a casa, per mancanza di fondi e soprattutto perché nessuno ha guardato e valutato gli elaborati ai quali hanno lavorato per ...

giornata dei migranti a Lampedusa - il Miur non la sostiene più : Il 3 ottobre si celebra il quinto anniversario della strage, ma per la prima volta il ministero della Pubblica istruzione non dà corso al bando. Alle celebrazioni non va alcun rappresentante istituzionale

Lamentele più frequenti con l’Asus ZenFone 3 : situazione aggiornata al 27 settembre : Anche a settembre non è mancata la solita carrellata di aggiornamenti software in casa ASUS, con una nuova patch che ha investito anche il cosiddetto Asus ZenFone 3. Alcune informazioni, anche in merito ai feedback da parte dei primi utenti che hanno avuto la possibilità di toccare con mano la nuova patch, li abbiamo condivisi sulle nostre pagine giusto una settimana fa. Oggi 27 settembre vogliamo inquadrare la situazione in modo più generico, ...

giornata Europea delle Lingue : dal Solresol all’Europanto - le lingue “inventate” più curiose di sempre : Esistono moltissimi esempi di tentativi, finiti molto spesso con un clamoroso fallimento, di inventare e diffondere nuove lingue: si tratta per lo più di linguaggi ausiliari, dunque convenzionali, che parlanti di diverso idioma potrebbero utilizzare per comunicare senza difficoltà. Fra i molti esperimenti a riguardo, ecco i più curiosi.Continua a leggere

Il gol di Icardi è il più bello della prima giornata di Champions secondo la UEFA : Se il buongiorno si vede dal mattino, ci rifaremo gli occhi quest'anno con la competizione più bella al mondo. Basti pensare che la vellutata punizione di Sua Maestà Leo Messi non è entrata nella top ...

Champions League - la top 11 UEFA dopo la prima giornata : la Juventus la più rappresentata con 4 calciatori : Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi della Champions League e, come di consueto, la UEFA ha stilato la migliore formazione della due giorni di coppa. Chi si aspettava fosse il Barcellona ...

Più di 60 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare bene la giornata : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 32 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la giornata? L'articolo Più di 60 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare bene la giornata proviene da TuttoAndroid.