La frattura della manina Lega e M5S litigano sul decreto fiscale

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Del Potro - frattura della rotula/ Grave infortunio per il tennista argentino : la carriera è a rischio : Juan Martin Del Potro si è fratturato la rotula nel corso del match di Shanghai contro Borna Coric: responso medico durissimo, la carriera del tennista argentino ora è a serio rischio(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Incidente per Salvini : polso fratturato - ecco cosa è successo al leader della Lega /Foto : Dimostrazione che alla mia età fare sport, nel mio caso andare a correre le sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo, può essere mooolto pericoloso!' Un post condiviso da Matteo ...

Infortunio De Rossi / frattura della quinta falange del piede sinistro per il capitano della Roma : Daniele De Rossi Infortunio, il capitano della Roma ha riportato la Frattura della quinta falange pRossimale del piede sinistro. Per stabilire i tempi di recupero diversi fattori da valutare(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:01:00 GMT)

MotoGp - frattura della clavicola per Pol Espargaro : il pilota verrà operato nel pomeriggio a Barcellona [VIDEO] : Il pilota della KTM ha riportato la frattura della clavicola sinistra che lo obbligherà a saltare il Gp di Aragon Non solo la caduta di Valentino Rossi, anche Pol Espargaro ha assaggiato l’asfalto durante la terza sessione di prove libere procurandosi la frattura della clavicola sinistra, proprio nello stesso punto dell’infortunio subito dallo spagnolo. Il pilota è stato trasportato prima al centro medico e poi ...

Sci alpino - frattura all’astragalo della caviglia destra per Tommaso Sala : oggi l’operazione : Tommaso Sala verrà operato alla caviglia nella giornata di oggi presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano Tommaso Sala, rientrato in Italia dalle nevi argentine con qualche giorno di anticipo rispetto ai compagni di squadra, è stato sottoposto a nuovi accertamenti alla caviglia destra infortunata in seguito ad un’inforcata durante un allenamento di slalom a Ushuaia. L’esame ha evidenziato un’ulteriore ...