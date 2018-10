La figlia di Keira Knightley non può guardare Cenerentola e La

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Ladi, Edie, è come tutte le bambine una grande fan del mondo Disney e delle sue rinomate principesse. Ma alcuni classici sono off limits per lei. A deciderlo, la madre, l'attrice ingleseche ha stabilito che cartoni come "La Sirenetta" e "" siano sessisti e non adatti alla.Ospite ad un talk show,ha spiegato come mai non sia permessa la visione di alcuni classici Disney alla piccola Edie, di 3 anni. "è off-limits. La protagonista aspetta di essere salvata dal principe ricco. Che si salvi da sola", ha detto l'attrice. Discorso un po' diverso per La Sirenetta invece: "Il cartone è bellissimo, ha delle musiche e dei colori stupendi ma mi infastidisce. Non puoi barattare la tua voce per un uomo, dai...".Troppo sessisti quindi. Diverse invece le opinioni su "Frozen" e "Oceania", dove secondo ...