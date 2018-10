La diffusione di Internet rallenta | si indebolisce la lotta alle disuguaglianze

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018)si diffonde più lentamente del previsto, e seppure il numero di persone connesse continui ad aumentare, il ritmo di crescita ha subito un bruscomento. Il picco è stato registrato nel 2017, con un +19%, mentre l’anno scorso ci si è fermati solo a +6%. I dati sono stati raccolti dNazioni Unite, in particolare dal suo organo ITU (Unione Internazionale per le Telecomunicazioni), presieduto da Malcom Johnson. Saranno pubblicati il mese prossimo tramite la World Wide Web Foundation, istituzione fondata dal “padre di” Tim Berners Lee e dedicata alla promozione dell’uguaglianza digitale nel mondo. Il quotidiano britannico The Guardian ha avuto accesso al rapporto in anteprima e ne ha pubblicato una sintesi. Nel 2014 si prevedeva che entro il 2017 la metà della popolazione mondiale sarebbe stata online, ma stando a questi dati il traguardo ...