La difesa non è sempre legittima | anche con la nuova legge

Ruby ter - altro stop al procedimento. I pm contro la difesa Berlusconi : "Non è interlocutore affidabile" : L'irritazione della procura: "Non ha chiesto il rito immediato". In aula si discuteva del filone che vede imputato il leader di Forza Italia e Roberta Bonasia. Gli atti tornano in procura

Delitto Yara Gambirasio - la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti - La difesa : 'Non ci fermiamo' : La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti, condannando l'imputato al pagamento delle spese ...

F1 - Alesi interviene a difesa di Vettel : “non sbaglia perché è scarso - ma gli serve ritrovare tranquillità” : L’ex pilota francese ha parlato del momento di Vettel, difendendolo davanti al fuoco incrociato della critica dopo gli errori degli ultimi Gran Premi Tutti lo attaccano, ma Jean Alesi non se la sente di gettare la croce addosso a Sebastian Vettel. Gli errori del tedesco in questa stagione sono evidenti, ma dettati secondo l’ex pilota francese dall’importante pressione che grava su di lui e sulla Ferrari, chiamata a ...

Juventus - il futuro della difesa : non solo De Ligt - spunta un nome nuovo : TORINO - Da anni indicato sulla via del congedo, il 'Professor' Barzagli, per usare l'aggettivo attribuitogli recentemente da Massimiliano Allegri, continua imperterrito a impartire lezioni, seppur ...

Giornata Onu delle Bambine - Indifesa : «I governi non dimentichino l'infanzia» : Spose Bambine, mamme precoci, schiave domestiche, Bambine mutilate, ragazze vittime di tratta, adolescenti costrette a lasciare la scuola e a subire ...

Manovra : M5s - se Lega non vuole tagli difesa niente quota 100 : Ci sarà un taglio ad alcuni programmi del ministero della Difesa che consentirà di recuperare 500 milioni di risorse. Ma nel corso della riunione di Luigi Di Maio con i ministri M5s, secondo quanto viene riferito, qualcuno ha chiesto "Se la Lega vuole lasciare la spesa militare?". E c'è chi ha risposto: "vorrà dire che si assumerà la responsabilità di non fare quota 100..."

Genoa - Preziosi : "Ballardini? La classifica non conta - la squadra era messa male. difesa inquietante" : Il patron del club ligure spiega perché ha esonerato il tecnico che, in 7 gare, ha collezionato 12 punti

Pensioni - quota 100 difesa dal governo : 'Indietro non si torna' : quota 100 è la misura voluta dal governo per superare l'attuale riforma Pensioni Fornero. Nella giornata di ieri sono arrivate le critiche di Bankitalia, che ha chiesto di non tornare indietro sulla legge Fornero. Tramite le parole del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, l'istituto italiano ha sottolineato che nella stessa nota di aggiornamento al Def Documento di economia e finanza sia evidenziato come le ultime riforme ...

F1 - La difesa - social - che non ti aspetti - Hamilton a muso duro con i giornalisti : 'portate rispetto a Vettel' [FOTO] : Semplicemente non potete immaginare quanto sia difficile fare ciò che facciamo a questi livelli, ed è così per qualsiasi atleta che lotta al top del proprio sport. E' normale che si possa sbagliare ...

F1 – La difesa (social) che non ti aspetti - Hamilton a muso duro con i giornalisti : “portate rispetto a Vettel” [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha postato sui social un messaggio per i giornalisti, chiedendo maggiore rispetto per Vettel La difesa che non ti aspetti, arrivata via social con un messaggio tanto duro quanto diretto. Il mittente è nientemeno che Lewis Hamilton, i destinatari i giornalisti, colpevoli di attaccare troppo duramente Vettel per gli errori commessi in questa seconda parte di stagione. Il pilota della Mercedes, vicinissimo ormai a ...

Google non partecipa bando difesa Usa : 4.52 Google si ritira dalla gara per il cloud computing del dipartimento della Difesa Usa, lanciata a luglio per la realizzazione della Joint Enterprise Defense Infrastrutture (Jedi). Si tratta di una maxi commessa da 10 mld di dollari.Un portavoce di Google ha detto che la società "non parteciperà alla gara per il contratto Jedi" perché non certa sia in linea con i suoi principi guida e perché alcune parti del contratto "sono fuori dal campo ...

Legittima difesa - Salvini : “Ti difendi da un ladro? Non potrà più chiedere un euro di risarcimento” : Salvini torna a parlare di Legittima difesa e, commentando la proposta di legge della Lega attualmente depositata in parlamento, spiega: "Un ladro ti entra in casa, in azienda o in negozio e tu ti difendi? Sarà tuo diritto farlo, senza finire sotto processo per anni e pagando di tasca tua. Lo Stato coprirà le eventuali spese legali di chi si è difeso e il delinquente e i suoi parenti non potranno chiedere neanche un euro di ...