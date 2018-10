La Commissione cerca l’appoggio degli Stati per respingere la manovra giallo-verde 

lastampa

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Formalmente, la decisione di bocciare laitaliana non è stata ancora adottata. Anche perché lasta facendo tutti i passi per «dare un’ulteriore possibilità» al governo. Politicamente, però, ieri c’è stato un sostanziale via libera da parte del collegio dei commissari. Oggi ci sarà un altro passaggio, che Jean-Claude Juncker cons...