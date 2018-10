La Catania che non va | se questa è una Zona industriale

NOTTE DI ZUCCHERO LA FESTA DEI MORTI ARRIVA A Catania A PALERMO UN EVENTO AL CIMITERO : Per questo il programma si apre a laboratori creativi con animazioni,realizzazioni di giocattoli in legno, narrazione, e poi letture e spettacoli di artisti di strada. Una prima edizione catanese che ...

DIRETTA/ Catania Trapani (risultato live 0-0) streaming video e tv : Traversa anche di Angiulli! : DIRETTA Catania Trapani, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Massimino, big match nel girone C della Serie C(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:09:00 GMT)

Tour Session Acustiche di Elisa per Diari aperti da Milano a Catania : tutte le date : Uscirà il giorno 26 ottobre il nuovo album di Elisa intitolato “Diari aperti” che è già stato anticipato dai singoli “Quelli che restano”, in duetto con De Gregori, e “Se piovesse il tuo nome” scritto dal collega Calcutta. In occasione dell’uscita del nuovo lavoro, l’artista incontrerà i propri fan in nove appuntamenti in giro per l’Italia e questa volta non per un instore Tour vero e proprio. Il Tour Session Acustiche di Elisa comprende ...

Catania - 18 arrestati : in manette anche ex deputato Raffaele Nicotra per concorso esterno e voto di scambio : C’è anche l’ex deputato regionale siciliano Raffaele Nicotra, indagato per concorso esterno alla mafia e voto di scambio per un appoggio elettorale nel 2012, tra le 18 persone arrestate carabinieri di Catania. Al centro dell’inchiesta ‘Aquila’ della Procura distrettuale etnea le indagini del Nucleo Investigativo e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno ricostruito l’organigramma di due “gruppi” ...

Blitz a Catania contro i clan Santapaola-Ercolano : 18 arresti - c'è anche un ex deputato regionale - : ... D'Amelio: 'Non ricorda eroe ma ragazzo normale' 24 settembre 2018 Mafie, Conte a Palermo ricorda Don Puglisi: 'Persona speciale' 14 settembre 2018 Mondo di mezzo, appello ribalta sentenza di primo ...

Mafia : arresti Catania - manette anche all'ex deputato Ars Nicotra : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - C’è anche un ex deputato regionale siciliano tra le 18 persone arrestate all'alba di oggi a Catania nell'ambito dell'operazione 'Aquila' che ha smantellato una organizzazione ritenuta vicina ai clan. Le manette sono scattate ai polsi di Raffaele Nicotra, detto 'Pippo',

Catania - arrestati due poliziotti e un carabiniere che coltivavano marijuana. Procuratore Zuccaro : “Sono frutti marci” : Due poliziotti e un carabiniere tra i coltivatori di marijuana arrestati in un’operazione della procura di Catania. Ventuno in tutto le persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale. “Sono frutti marci di un albero che ...

Inaugurata la bretella che collega la Ragusa Catania con aeroporto di Comiso : Il commissario D'Erba all'inaugurazione della bretella di collegamento tra la SS 514 e l'aeroporto di Comiso. Presente il presidente Nello Musumeci

Congresso Nazionale Forense - Camera Civile Salentina : 'Congresso che sprona alla fiducia? Quale Avvocatura dopo Catania?' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Risultati Serie C Girone A e C e classifiche : la Pro Vercelli non si ferma - il Catania fa la voce grossa [FOTO] : 1/38 Ivan Benedetto/LaPresse ...

Terremoto. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del rischio sismico “1”. Catania non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamentari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

Terremoto magnitudo 4.8 in provincia di Catania : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.8 che si è verificato alle 02:34 in provincia di Catania. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Catania Data 06/10/2018 UTC 00:34:20 Latitudine 37.60° Longitudine 14.89° magnitudo 4.8 Profondità 9 Km La presente scheda elenca gli effetti ...

Terremoto Sicilia - scosse a Catania : in corso le verifiche per valutare i danni : In corso in provincia di Catania una serie di verifiche da parte dei vigili del fuoco per valutare i danni causati dalla scossa di Terremoto verificatasi nella notte: “Nessuna richiesta di soccorso è giunta alle sale operative“, spiegano i pompieri, ma le verifiche sono partite all’alba soprattutto sugli edifici storici. Il Terremoto magnitudo 4.8 è stato registrato alle 02:34 (seguito poco dopo da un evento magnitudo 2.5) e ...

Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania : avvertito anche Ragusa e Siracusa : Un forte scossa di Terremoto e' stata registrata la notte scorsa a Santa Maria di Licodia in provincia di Catania. Il sisma avvertito anche a Ragusa.