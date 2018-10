La campagna di Battlefield 5 al centro di un lungo video di gameplay

eurogamer

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Abbiamo potuto provare approfonditamente la modalità multigiocatore di5 in occasione della beta pubblica che si è tenuta a settembre, anche se questo comparto sappiamo che sarà solo una parte dell'offerta del gioco.5 porrà infatti l'accento anche sullaa giocatore singolo, che in questo capitolo assumerà il nome di War Stories e sarà divisa in capitoli. Possiamo dare finalmente un'occhiata a una delle missioni incluse in questa, grazie a unapparso sul canale YouTube di IGN che mostra la missione "Under No Flag".Come possiamo vedere nelle sequenze del, la missione consiste nella silenziosa infiltrazione in una isolata base tedesca. Dalla nostra avremo un fucile di precisione silenziato, e alcune mosse con cui abbattere i nemici senza produrre alcun suono.Read more…