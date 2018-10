La bufala della revoca della scorta a Roberto Saviano

La misteriosa scomparsa della città di Ashley : la bufala costruita intorno ad una città inesistente : Visto che i vari terremoti che avrebbero distrutto Ashley dovrebbero- secondo la storia- aver avuto una magnitudo compresa tra 7.5 e 7.9 gradi , non si capisce come nessuna cronaca abbia registrato ...

Denuncia di Davide Guetti della Commissione Europea contro l’UE : solo una bufala? : Sta girando davvero tanto in queste ore una vera e propria bufala relativa a Davide Guetti, presunto impiegato della Commissione Europea che dopo mesi di silenzio avrebbe deciso di svelare agli italiani alcuni risvolti inquietanti riguardanti l'approccio dell'Unione Europea verso il nostro governo. Occorre premettere che siamo al cospetto di un troll, come evidenziato da bufale.net, vale a dire un personaggio che finge di essere chi non è per ...

La bufala del sesso in cambio della cittadinanza che gira su Facebook sul sindaco di Riace : Come spiega Antivirus di Possibile, su Facebook specialmente sta iniziando a diffondersi una falsa intercettazione ascritta a Lucano: "Gli faremo sposare…Ha 70 anni, è stupido, quasi un animale. Lei ha già avuto 3 fogli di via, si nasconde. Fa la prostituta, non sarebbe un problema neanche andarci a letto se deve convincerlo”. La frase, riportata in alcuni post pubblicati da esponenti vicini alla destra e al Movimento 5 Stelle, non è ...

Una bufala l’uscita de La Casa di Carta 3 su Netflix il 29 settembre 2018 - dettagli su riprese e debutto della terza stagione : Nelle ultime settimane è diventata virale la bufala che vorrebbe l'uscita de La Casa di Carta 3 su Netflix il 29 settembre 2018, ma si tratta evidentemente di un'informazione infondata. A diffonderla è stata la circolazione sui social network di un finto poster della terza stagione della serie spagnola rivelazione dello scorso anno, una locandina secondo la quale i nuovi episodi inediti sarebbero arrivati su Netflix entro la fine di questo ...

Una bufala le banane con virus AIDS? Vecchia conoscenza il racconto della frutta infetta dal Guatemala : Possiamo definire soltanto una bufala quella delle banane con virus AIDS in circolazione in queste ore soprattutto via Facebook? Esiste un seppur minimo rischio che davvero della frutta di importazione, in questo caso particolare proveniente dal Guatemala, possa essere responsabile di un rischio così grave per la salute umana? Possiamo smentire, senza alcun timore, ogni allarmismo e pure il presunto avviso della dottoressa Carissa Etienne F., in ...

La bufala dei 27 uomini di scorta per l'ex presidente della Camera Laura Boldrini : "Sapete chi ha la scorta più cara al mondo? E' quella della Boldrini: 27 poliziotti, 10 Autoblu ecc. ci costa di 3 milioni €. Ma non finisce qua: scortati anche il suo amante e la figlia per un altro milione. Io sono schifato e li maledico. Non ho più parole": è la nuova bufala sull'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, diffusa ieri dall'utente Massimo De Santis su Twitter.

La bufala del posto assegnato in aereo a Laura Boldrini e della lite : Un passeggero ha raccontato di essere stato spostato dalla compagnia perché il suo sedile sarebbe stato ceduto a un portatore di handicap. «Ma a sedersi è stata la deputata». Che smentisce. Un passeggero con regolare biglietto è stato cacciato dal proprio posto su un volo Alitalia per far posto, secondo la compagnia aerea, a un disabile. Peccato però che su quel posto da lui prenotato c'era seduta l'ex presidente della Camera Laura ...

La bufala del ritiro immediato della patente per chi utilizza lo smartphone alla guida : Un messaggio divenuto virale nelle ultime settimane avverte dell'imminente entrata in vigore di una norma che introdurrà l'immediato ritiro della patente per chi utilizza lo smartphone alla guida, anche in fase di arresto della marcia. La notizia, però, è totalmente infondata e nessun norma del genere entrerà in vigore tra pochi giorni.

La bufala sulle nuove regole del Codice della strada : Sta circolando molto, dice che una nuova regola prevederà il ritiro immediato della patente per chi usa il cellulare alla guida, ma non c'è nessuna nuova regola

La bufala dei 25 amici su Facebook e della soluzione per farsi leggere di nuovo - : Ecco il messaggio che continua ad apparire sulle timeline di molti e che svelerebbe la nuova politica Facebook: 'La tua sezione notizie mostra di recente solo i post delle stesse poche persone, circa ...

WhatsApp - circola la nuova bufala sul ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida : Come sappiamo WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo, ma anche quella che maggiormente viene utilizzata per diffondere le bufale e le catene di Sant'Antonio. Proprio negli ultimi giorni sembra

WhatsApp - arriva l'ennesima bufala : da martedì 21 agosto nessun cambio codice della strada : arriva l'ennesima truffa via WhatsApp: il messaggio che è stato inoltrato di recente da alcuni utenti riguarda una presunta entrata in vigore del nuovo codice della strada, gia' da martedì 21 agosto. Secondo tale messaggio, chiunque verra' sorpreso alla guida, anche davanti ai semafori, con lo Smartphone o con altri dispositivi, subira' il ritiro immediato della patente con una multa che va dai 180 euro ai 680 euro. Lo stesso messaggio invita ...

Su WhatsApp gira una nuova bufala sul ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida : WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica che più si prestano alla diffusione di bufale e Catene di Sant'Antonio. Scopriamo insieme l'ultima della serie

Marta Danisi - l'orribile bufala della lettera del padre scritta alla figlia morta a Genova : Un testo che fa riflettere e commuovere, che sembra scritto direttamente dal padre di Marta Danisi , la giovane infermiera tra le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova . In molti hanno ...