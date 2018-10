La beta anticipata di Football Manager 2019 per PC e Mac sarà disponibile da questa sera

eurogamer

: Da questa sera sarà disponibile la beta anticipata di #FootballManager2019 per PC e Mac. - Eurogamer_it : Da questa sera sarà disponibile la beta anticipata di #FootballManager2019 per PC e Mac. - canessio : RT @yessgameit: Football Manager 2019: Al via oggi la Beta Anticipata - yessgameit : Football Manager 2019: Al via oggi la Beta Anticipata -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) SEGA Europe Ltd. e Sports Interactive annunciano che il momento che tutti i fan distanno aspettando è finalmente arrivato: ladi FM19per PC e Mac.Coloro che hanno effettuato il pre-order di FM19 da un retailer digitale approvato da SEGA possono ora giocare alladirettamente dalla libreria Steam. Se non hai ancora effettuato il pre-order, non disperate. Coloro che effettueranno il pre-order di FM19 da oggi fino al lancio del gioco, venerdì 2 novembre da un retailer digitale approvato, potranno accedere alladalla propria libreria Steam.Laè la versione quasi completa (non finale) del gioco, quindi i giocatori potranno riscontrare qualche problema o bug. Il gioco online è abilitato, mapossibile accedere allo Steam Workshop, e agli editor pre-game o in-game, solo al lancio del gioco, il 2 ...