Kylie Jenner presenta la ' terrificante' collezione make up di Halloween

Kylie Jenner ha cambiato il nome di Stormi all'ultimo minuto : Senza avvertire il papà

Kylie Jenner vuole dare una sorellina alla figlia Stormi : Sta già pensando al nome

Kylie Jenner prova i cereali con il latte per la prima volta/ "La mia vita è cambiata!" : Kylie Jenner prova i cereali con il latte per la prima volta e condivide la scoperta su Twitter. "La mia vita è cambiata!", rivela infattila sorellastra delle Kardashian(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 20:06:00 GMT)

Kylie Jenner ha scoperto una cosa 'che le ha cambiato la vita' e i fan la stanno trollando in un modo LOL : What?! Kylie Jenner è arrivata a 21 anni senza mai aver assaggiato qualcosa che mezzo mondo mangia quotidianamente a colazione? Pare proprio di sì e i fan la stanno prendendo simpaticamente in giro ...

Kylie Jenner ha scoperto una cosa che "le ha cambiato la vita" e i fan la stanno trollando in un modo LOL : Rivelazioni OMG

Kylie Jenner : la sorella Kendall tentò di tagliarle tutti i capelli quando erano piccole : Lo ha raccontato la stessa star

Kylie Jenner si sente 'bullizzata dal mondo intero' e dà un consiglio per infischiarsene degli haters : Bullizzata dal mondo intero , mi sembra a volte ". " Penso di aver fatto un magnifico lavoro nel gestire questa cosa. Ma ci sono bulli dappertutto " ha continuato, mentre nel video scorrono delle ...

Kylie Jenner si sente "bullizzata dal mondo intero" e dà un consiglio per infischiarsene degli haters : "Non siete soli"

Kendall Jenner confessa di essere stata "così cattiva" con la sorella Kylie per un motivo struggente : La modella ha spiegato un periodo buio della sua vita

Un make up anti luce blu da Kylie Jenner e Apple : 21 anni, 115 milioni di followers su Instagram e un'azienda Kylie Cosmetics, nata e prosperata grazie ai social media. Parliamo naturalmente di Kylie Jenner, la più piccola del clan Kardashian, che ha già all'attivo una bimba di sei mesi e un patrimonio che le è valso la copertina di Forbes come "più giovane miliardaria self-made". La vulcanica Kylie, che pur alla sua giovane età ha più volte fatto ricorso a ritocchini, specialmente ...

Kylie Jenner ti porta a fare un tour della sua villa e resterai a bocca aperta : Semplicemente, wow

Kylie Jenner - l'ex Tyga si prende il merito del suo successo : "Basta guardare le foto prima e dopo" : Ex alla riscossa

Kylie Jenner festeggia il ritorno dei suoi addominali - sette mesi dopo la nascita di Stormi : Più in forma che mai