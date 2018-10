: #Manovra: #Kurz, Italia? Debito alto pericolo per l'Ue - ansaeuropa : #Manovra: #Kurz, Italia? Debito alto pericolo per l'Ue - Miti_Vigliero : Kurz (Austria) e Rutte (Olanda) avvertono l’Italia: alto debito un pericolo per l’Europa - TelevideoRai101 : Kurz:'Debito Italia pericolo per la Ue' -

"I debiti eccessivi degli Stati sonosi anche per l'Europa".Il Cancelliere austriaco Sebastiancosì alla stampa prima di entrare al vertice Ue a Bruxelles. Sul bilancio dell'ritiene che sia "negativo aver fatto eccezioni per i paesi più grandi";il Cancelliere poi ha indicato "la politica economica di Vienna,come esempio di equilibrio". Sulle quote per i migrantiesorta a praticare una via di "solidarietà per cui tutti contribuiscono dove possono, un grande passo in avanti",dice.(Di giovedì 18 ottobre 2018)