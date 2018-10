Khashoggi | sul Wp il suo ultimo articolo sulla libertà d' espressione

Dopo Riad - Pompeo vola ad Ankara per lavorare sul caso Khashoggi : Vedremo i risultati: si sono impegnati a mostrarla a tutto il mondo".Alla domanda dei giornalisti, che volavano con lui verso Ankara, se l'impegno di non esentare nessuno, fosse valido anche per una ...

Ci sono novità sulla sparizione di Khashoggi : Dettagli raccapriccianti sul probabile omicidio del giornalista saudita e informazioni sui sospettati e i loro legami diretti con il regime (che Trump ora difende)

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Jamal Khashoggi : Il giornalista è entrato nel consolato di Istanbul il 2 ottobre. Da allora non se ne hanno più notizie. La ricostruzione della fidanzata, l’arrivo di 15 sauditi, i dati dell’Apple watch: ecco i punti dell’inchiesta sulla sua scomparsa. Leggi

Turchia ha audio e video sull'uccisione di Jamal Khashoggi : "Si può sentire la sua voce mentre lo torturano" : Il Governo turco ha riferito a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e video che provano che Jamal Khashoggi è stato ucciso all'interno del Consolato saudita a Istanbul. Lo scrive il Washington Post citando funzionari Usa e turchi.In particolare, un audio confermerebbe i particolari più raccapriccianti emersi in questi giorni: "Si può sentire la sua voce, si può sentire come è ...

USA VS ARABIA SU Khashoggi : "PROVE CONTRO PRINCIPE MBS"/ Ultime notizie - Erdogan indaga sul giornalista : Il caso Jemal KHASHOGGI, scomparso o ucciso a pezzi? Ultime notizie, prove 007 Usa CONTRO l'ARABIA Saudita: "MBS ordinò la cattura del giornalista anti-Riad". Anche Trump sapeva?

Caso Khashoggi - l'America costretta a intervenire sull'alleato saudita : E al sesto giorno la Casa Bianca non può più far finta di niente. Il Caso Khashoggi irrompe a Washington e costringe l'amministrazione Trump a prendere posizione per quanto riguarda il giallo del giornalista saudita sparito mentre entrava nel palazzo di Istanbul dove ha sede il consolato dell'Arabia saudita. Lunedì sera, a smuoversi è stato lo stesso presidente Usa, con le sue prime dichiarazioni pubbliche, a seguito ...

La Turchia indagherà sulla scomparsa di Jamal Khashoggi anche entrando nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul : Il ministro degli esteri della Turchia, Mevlüt Çavusoglu, ha detto che le autorità turche entreranno nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul per proseguire le indagini sulla scomparsa del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi. Khashoggi era stato visto l'ultima volta prima di entrare