Khashoggi sarebbe stato torturato e ucciso nelle stanze del console saudita a Instanbul

Blastingnews

: Secondo fonti vicino al governo turco ci sarebbe un audio con macabri dettagli sull’assassinio del giornalista… - ValentinaInLA : Secondo fonti vicino al governo turco ci sarebbe un audio con macabri dettagli sull’assassinio del giornalista… - RaiNews : Team di investigatori turchi e sauditi al lavoro per far luce su 'scomparsa' #Khashoggi. Il giornalista saudita su… - DentiRotti : RT @ValentinaInLA: Secondo fonti vicino al governo turco ci sarebbe un audio con macabri dettagli sull’assassinio del giornalista #Kashoggi… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) È ormai certo che il sessantenne Jalam, editorialista opinionista del Washington Post, da quarant'anni ritenuto una voce libera del Medio Oriente, èbrutalmentedentro il consolato dell'Arabiaa Istanbul. Vi era entrato il 2 ottobre per ritirare alcuni documenti per il divorzio ma, sfortunatamente, non è più uscito. Solo ieri le autorità hanno rilasciato una registrazione che testimonia le torture, al quotidiano turco Sabah che ha subito diffuso la notizia nel mondo. Ma già il New York Times aveva dato inizio ad un inchiesta e, insieme al Washington Post, relazionato al governo Trump di aver scoperto l'identità degli assassini ed il loro collegamento con il principeMohammed Bin Salman....