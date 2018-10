Khashoggi | Nyt | sauditi vogliono incolpare top 007

Nyt : "Per l'omicidio di Khashoggi Riad vuole incolpare uno 007 vicino a Mohammed bin Salman" : Secondo il New York Times, le autorità saudite stanno pensando di dare la colpa a un alto funzionario dell'intelligence, il generale Ahmed al-Assiri, consigliere del principe ereditario Mohammed bin Salman (Mbs), per l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Lo fanno sapere tre fonti di Riad.In questo modo, si fornirebbe una spiegazione plausibile dell'accaduto, allontanando la responsabilità dallo stesso Mbs che secondo gli ...

Cnn - Khashoggi fatto a pezzi nel consolato. Nyt - fra i sospettati uomini di MbS. Ma Trump difende il principe saudita : Donald Trump difende i sauditi, ma dalla stampa americana arrivano nuovi inquietanti prove del coinvolgimento del regime di Riad nella scomparsa di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita scomparso nel consolato a Istanbul, ormai con ogni probabilità ucciso nella sede diplomatica saudita. Per il New York Times quattro dei principali sospettati sono collegati al plenipotenziario di casa Saud, il principe ereditario Mohammed bin Salman. La ...

Khashoggi : Nyt - legati al principe 4 dei sospettati

NYT "Khashoggi UCCISO PER INTERROGATORIO ANDATO MALE"/ Ultime notizie - accordo Trump-Salman per salvare il re? : Scomparsa Jamal Khashoggi, NYT: "UCCISO per INTERROGATORIO ANDATO male". Media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie. accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?

Su Khashoggi la pista dei servizi deviati. Nyt accusa Mohammed bin Salman - approvò l'interrogatorio poi "finito male" : L'Arabia Saudita si prepara ad ammettere che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso in seguito a un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma le conclusioni del rapporto in via di preparazione, anticipato dalla Cnn, includeranno che "l'operazione è stata condotta senza autorizzazione e trasparenza e che coloro che sono stati ...

TURCHIA - NYT : "GIORNALISTA Khashoggi UCCISO CON MOTOSEGA"/ Un video può incastrare l'Arabia Saudita : Scomparsa Jamal KHASHOGGI a Istanbul: Arabia Saudita, "TURCHIA ispezioni il Consolato, nulla da nascondere". Ultime notizie, NYT "fatto a pezzi come in Pulp Fiction"

SCOMPARSA Khashoggi : NYT - "FATTO A PEZZI COME IN PULP FICTION"/ Ucciso su ordine Governo di Riad? : SCOMPARSA Jamal KHASHOGGI a Istanbul: Arabia Saudita, "Turchia ispezioni il Consolato, nulla da nascondere". Ultime notizie, NYT "fatto a PEZZI COME in PULP Fiction"