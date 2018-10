Karate | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Rosario Ruggiero bronzo nei -68 kg!

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : ultima giornata. Rosario Ruggiero in semifinale nel Karate - medaglia sicura! Attesa per Martina La Piana - in finale per l’oro nella boxe! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (giovedì 18 ottobre), ultima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Fari puntati sulla nostra Martina La Piana che si giocherà l’oro nel pugilato, categoria 51 kg, andando a rimpinguare un tesoretto di medaglie non indifferente della nostra spedizione a questi Giochi. Da osservare con attenzione inoltre quanto saprà fare Rosario Ruggiero nel ...

Karate - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella prima giornata festeggiano Arabia Saudita - Egitto e Giappone : prima storica giornata di gare per il Karate alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires , Argentina, . Oggi sul tatami argentino questo sport ha fatto il suo debutto in una competizione a cinque cerchi giovanile, in attesa di farlo poi anche tra i "grandi" a Tokyo 2020. Andiamo quindi a scoprire tutti i titoli assegnati. Nei -61 kg ...