Juventus | Ronaldo alza i pollici per Allegri

Il sogno in rossonero e la verità sulla Juventus - Higuain non si nasconde : “hanno preso Ronaldo e mi hanno cacciato” : Gonzalo Higuain parla in una lunga intervista degli obiettivi che si pone in questa stagione con il Milan, il calciatore rossonero vuole già vincere! “Io sono qui ora e penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo ...

Juventus - Ronaldo : il caso Mayorga potrebbe andare per le lunghe : In queste settimane uno dei principali temi a tenere banco sui quotidiani sportivi non sono state le vicende di campo o di calciomercato quanto piuttosto una vicenda giudiziaria. Stiamo parlando ovviamente del caso delle accuse a Cristiano Ronaldo per via del presunto stupro che sarebbe avvenuto nel 2009 ed avrebbe come vittima l’ex modella Kathryn […] L'articolo Juventus, Ronaldo: il caso Mayorga potrebbe andare per le lunghe proviene da ...

Juventus - Ronaldo in gol in amichevole : si rivede Douglas Costa : Chieri battuto 2-1 alla Continassa. Allegri ha testato i recuperi anche di Rugani, De Sciglio e Spinazzola

Juventus - l’effetto Ronaldo provoca la protesta dei tifosi : prezzi troppo alti : Clima di protesta in casa Juve, i tifosi sembrano non poterne più dei prezzi alti per andare a vedere la propria squadra del cuore. Prima, il problema era l’Allianz Stadium per il caro prezzi, adesso anche le squadre che ospitano i bianconeri si stanno adattando. La goccia che ha fatto traboccare il vaso dei sostenitori […] L'articolo Juventus, l’effetto Ronaldo provoca la protesta dei tifosi: prezzi troppo alti proviene da ...

Juventus - Ronaldo ha perso il sorriso : Un selfie in auto nel giorno della ripresa degli allenamenti con la Juventus, Cristiano Ronaldo celebra così il ritorno alla Continassa tornando a postare sui suoi seguitissimi, e redditizi, canali social una sua foto. Ma non è l’evento in se a fare notizia quanto la modalità e l’umore che sprigiona il campione portoghese nei suoi […] L'articolo Juventus, Ronaldo ha perso il sorriso proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Cristiano Ronaldo - lo stupro e le accuse di Kathryn Mayorga. Bomba : 'Via dalla Juventus prima del previsto' : Da 30 a 50 milioni di euro a stagione . Sarebbe la proposta che l' Orlando City della massima lega calcistica americana Major League of Soccer , MLS, ha intenzione di fare a Cristiano Ronaldo . Al ...

Juventus - Torricelli : “Bonucci-Caldara? Non mi è piaciuto. Su Cristiano Ronaldo…” : Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus con il quale ha vinto 3 campionati, 2 Coppe Italia e Supercoppe italiane, 1 Coppa Uefa, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa Europea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “News.direttagol” riguardo i bianconeri e il mercato superlativo fatto nella sessione estiva. L’ex terzino ha parlato […] L'articolo Juventus, Torricelli: ...

Ronaldo capo del mondo social : che numeri - anche per la Juventus! Caso Mayorga : la strategia degli avvocati : Cristiano Ronaldo super-eroe, come lo ha definito il presidente della Juventus , Andrea Agnelli . Ma anche Cristiano Ronaldo 'capo del mondo' dei social. CRISTIANO capo DEL mondo DEI social - Come si evince dall'analisi pubblicata stamane dalla Gazzetta Sportiva, CR7 è il re dei social, a constatarlo sono i 340 milioni di follower. Più di Justin Bieber e Taylor Swift , ...

Ronaldo Jr show con i pulcini della Juventus : CR7 orgoglioso : TORINO - Lo show tra i difensori e due reti molto belle, con il commento di papà Cristiano Ronaldo affidato a un'icona con gli occhi a forma di cuore. CR7 ha postato sul suo profilo Instagram il video ...

Dal caso Ronaldo ai presunti rapporti con la ‘ndrangheta : la Juventus nei guai - i bianconeri rischiano una nuova Calciopoli : 1/6 ...

Juventus news - le ultime sull'infermeria e su Cristiano Ronaldo : Ormai recuperati al 100% De Sciglio e Douglas Costa, mentre anche Rugani è ormai vicino a tornare a disposizione. Intanto l'avvocato di CR7: "Nessun nuovo accordo con Cathryn Mayorga"

Delneri : «La Juventus con Ronaldo è pronta per vincere la Champions» : ROMA - Il tecnico Gigi Delneri , ospite a Radio Onda Libera, ha commentato l'attuale forma della Juventus , squadra che in passato ha allenato: "A Torino oltre ad avere grandi giocatori, società e ...

Juventus - Agnelli : 'Cristiano Ronaldo è un supereroe' : Perché se non si ha una grande squadra, diventa impossibile convincere il più grande al mondo. IL NOSTRO SUPEREROE - I dettagli? Eccoli: 'Per CR7 le strade commerciali e sportive si sono incrociate. ...

Juventus - Agnelli 'Ronaldo è il nostro supereroe' : Un valore aggiunto e la Juventus ha preso un supereroe: i bambini di tutto il mondo ci seguono di più adesso'. Un supereroe secondo Agnelli, che però non potrà risolvere i problemi del calcio ...