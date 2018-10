Juventus-Genoa | Allegri recupera Dybala

Juventus - sospiro di sollievo per Allegri in vista del match con il Genoa : Dybala si allena in gruppo : L’attaccante argentino ha lavorato oggi con il resto del gruppo, lanciando la propria candidatura per il match con il Genoa Giorno dopo giorno la Juventus ritrova i reduci dalle Nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base Dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il ...

Juventus - De Sciglio : 'Sono pronto al rientro. Col Genoa sarà dura' : Mattia De Sciglio, il 16 settembre, era pronto a fare il suo esordio stagionale contro il Sassuolo prima di accusare durante il riscaldamento un problema alla coscia che lo ha tenuto ai box per un ...

Juventus-Genoa - occasione per parlare di mercato : tutti i calciatori valutati [FOTO] : 1/8 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Juventus-Genoa - parla l’ex Criscito : “Servirà un miracolo” : Juventus-Genoa – Sabato prossimo, dopo 7 anni di esperienza in Russia, l’ex Zenit e attuale capitano del Genoa Domenico Criscito tornerà ad affrontare la sua vecchia Juventus. Appena sei mesi in bianconero, ormai 10 anni fa, per l’esterno campano: era la prima Juventus di Ranieri, era la Juventus appena tornata in Serie A, era un’era […] L'articolo Juventus-Genoa, parla l’ex Criscito: “Servirà un ...

Juventus-Genoa : pronostico e probabili formazioni : Il secondo anticipo della nona giornata di Serie A vedrà la capolista Juventus affrontare il Genoa all'Allianz Stadium: la partita si disputerà sabato 20 alle ore 18.00. I bianconeri vogliono assolutamente vincere per ottenere la nona vittoria in altrettante gare giocate, mentre i rossoblù, che hanno recentemente cambiato allenatore, proveranno a fermare la Vecchia Signora che finora è apparsa inarrestabile. Ma chi è la favorita alla vittoria e ...

Juventus - contro il Genoa i bambini delle scuole calcio in Curva Sud : L'iniziativa prende il nome di "Gioca con me...Tifa con me" e ha subito ricevuto il benestare della Federcalcio e della Lega di Serie A. Un esperimento per altro già tentato dai bianconeri con alterne ...

Juventus-Genoa - bambini delle scuole calcio nella curva squalificata : ... sviluppati in collaborazione con il centro Unesco di Torino al fine di far riscoprire la passione per lo sport e di creare uno spirito di aggregazione, affinché il progetto possa divenire esempio ...

Juventus - contro il Genoa la curva Sud sarà aperta ai bambini delle scuole calcio : La curva Sud dell'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Genoa non sarà chiusa: nessuno sconto di pena però, né un ricorso accolto: a riempirla infatti non saranno i tifosi bianconeri, ma i bambini ...

Juventus-Genoa - la curva dell’Allianz Stadium riaperta ma per i bambini : Sarà riaperta in occasione di Juventus-Genoa, ma solo ai bambini, la curva Sud dell’Allianz Stadium. Il settore dello stadio di Torino è stato chiuso dal giudice sportivo per due turni (condizionale il secondo col Cagliari) per i cori di discriminazione territoriale contro il Napoli e quelli razzisti nei confronti di Koulibaly. Le due infrazioni sono […] L'articolo Juventus-Genoa, la curva dell’Allianz Stadium riaperta ma per i ...

Juventus-Genoa streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Juventus-Genoa streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Juventus-Genoa, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Juventus-Genoa in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta ...

Serie A Genoa - Piatek sulla strada della Juventus : GENOVA - La prima settimana completa di Ivan Juric al Genoa filerà via tra il rientro dei nazionali e le alchimie tattiche necessarie da trovare. Quelle che sono nuove fino a un certo punto, perché il ...

Scommesse : Juventus-Genoa - ecco quanto vale un goal di Piatek : Ha firmato 9 delle 12 reti messe a segno dal Genoa; e’ andato in gol in tutte le sette partite di campionato disputate dai rossoblu’; ha segnato quattro reti in una partita sola nel turno di Coppa Italia con il Lecce; e’ stato acquistato per quattro milioni e dopo quattro mesi ne vale almeno 40, se non di piu’ (dalla Spagna parlano di un’offerta del Barcellona per 50-60 milioni). E’ la bella favola di ...

Infortunio Douglas Costa - il brasiliano rientra e diventa l’arma in più per la Juventus : già in campo contro il Genoa? : L’inizio di stagione per Douglas Costa non può considerarsi soddisfacente: solo una presenza da titolare, alla prima contro il Chievo, su cinque, l’espulsione per l’episodio deplorevole dello sputo a Di Francesco e le conseguenti 4 giornate di squalifica, la successiva panchina contro il Siviglia in Champions League e l’ingresso in campo con duplice Infortunio annesso alla caviglia sinistra e agli adduttori della coscia ...