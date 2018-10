Juventus | De Sciglio | ' Sono pronto al rientro Col Genoa sarà dura'

Juventus - De Sciglio pronto a tornare in campo : “non importa su quale fascia” : Mattia De Sciglio pronto al ritorno in campo dopo un inizio di stagione caratterizzato da un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo “Il Genoa ha appena cambiato allenatore e vorrà fare bella figura qui a Torino. Contro i rossoblù è sempre dura, e dopo la sosta è ancora più difficile riprendere, quindi dovremo fare una partita tosta, perché vogliamo allungare la striscia positiva“. Lo dice il difensore della Juventus Mattia ...

Udinese-Juventus - i convocati di Allegri : fuori Khedira - torna De Sciglio : Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista di Udinese-Juventus, partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A in programma domani, sabato 6 ottobre, alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine. L’allenatore bianconero affronta la trasferta in terra friulana dovendo fare a meno di quattro giocatori. Udinese-Juventus, i giocatori non […] L'articolo Udinese-Juventus, i convocati di Allegri: fuori ...

Udinese-Juventus - Allegri punterà sul 4-2-3-1 : riecco De Sciglio : Udinese-Juventus- Tutto pronto per il match di domani sera alla “Dacia Arena” tra Udinese e Juventus. Massimiliano Allegri si affiderà quasi sicuramente al 4-2-3-1, rilanciando dal primo minuto il super attacco formato da Mandzukic, Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Un modulo che dovrebbe esaltare le caratteristiche del numero 10 argentino, forse un po’ troppo sacrificato nel […] L'articolo Udinese-Juventus, Allegri punterà ...

Juventus - lesione alla coscia per De Sciglio : salta il Valencia : TORINO - Niente Valencia per Mattia De Sciglio . Costretto a fermarsi durante il riscaldamento prima di Juve - Sassuolo , dove era destinato a una maglia da titolare, il difensore bianconero è stato ...

Juventus - infortunio De Sciglio : ecco il comunicato : “Il calciatore Mattia De Sciglio è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di tipo distrattivo ai flessori della coscia destra. De Sciglio ha già iniziato terapie e lavoro personalizzato e verrà monitorato quotidianamente”. Così, pochi minuti fa, la Juventus ha comunicato sul proprio sito il verdetto degli esami a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio. Il terzino avrebbe dovuto scendere in ...

Juventus - lesione ai flessori della coscia destra per De Sciglio : due settimane di stop : Il difensore bianconero ha riportato una lesione ai flessori della coscia destra, si prevede uno stop di due settimane Nuovo inquilino nell’infermeria della Juventus, si tratta di Mattia De Sciglio che ha riportato un guaio muscolare alla coscia destra. Il difensore bianconero si è sottoposto agli esami strumentali, da cui è emersa una lesione ai flessori. Questo il comunicato del club: ‘Il calciatore Mattia De Sciglio è stato ...

Infortunio De Sciglio - il calciatore della Juventus out nel riscaldamento : Infortunio DE Sciglio – Si sta giocando la giornata valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sassuolo. I bianconeri non rischiano a sbloccare il match nei 38 minuti, nel riscaldamento problema muscolare per De Sciglio, il terzino non può scendere in campo, al suo posto Cancelo. Accertamenti per De Sciglio nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Juventus - test amichevole contro l'Under 23 : 1-0 - segna De Sciglio. FOTO : I bianconeri hanno vinto 1-0 contro l'U23 , gol di De Sciglio, . Allegri ha provato i suoi in vista della sfida contro il Sassuolo. Barzagli è uscito prima per un risentimento muscolare al polpaccio ...

Juventus - fase due : scocca l'ora di De Sciglio & C. : TORINO - Archiviate, nel migliore dei modi, peraltro: solo vittorie, le prime tre giornate di campionato, la Juventus si prepara alla ripresa della stagione - sfida in casa contro il Sassuolo domenica ...

Juventus - riecco De Sciglio. E Bonucci si concede ai tifosi : TORINO - Seconda seduta mattutina consecutiva per la Juventus che continua l'avvicinamento alla gara di sabato sera quando, alle 20.30, affronterà il neo promosso Parma allo stadio ' Tardini '. ...

Serie A Juventus - a parte De Sciglio e Spinazzola : TORINO - La Juventus è al lavoro per preparare la gara contro il Parma. Focus principalmente sul possesso palla per i bianconeri. Dopo la fase di riscaldamento, i bianconeri sono stati impegnati in ...

Juventus - 21 convocati per la gara di Verona : assente De Sciglio : Massimiliano Allegri ha diramato la rosa dei convocati per l’incontro che la Juventus giocherà domani contro il Chievo Verona L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per la trasferta di domani a Verona, contro il Chievo, valida per la prima giornata di Serie A. assente Mattia De Sciglio per un affaticamento muscolare. Questo l’elenco: Szczesny, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, ...

Chievo-Juventus - De Sciglio e Spinazzola non convocati : TORINO - Il solo Mattia De Sciglio , oltre al lungodegente Leonardo Spinazzola , è fuori dai convocati della Juventus in vista della trasferta di domani con il Chievo. Questo l'elenco dei bianconeri: ...

Juventus - lavoro a parte per De Sciglio : La Juventus si è allenata ieri alla ‘Continassa’ a due giorni dall’esordio in campionato contro il Chievo. I bianconeri hanno lavorato sulla tattica, oliando i meccanismi in vista della sfida di sabato pomeriggio alle 18. Ha lavorato a parte il solo Mattia De Sciglio, oltre naturalmente a Leonardo Spinazzola, che prosegue nel suo programma di recupero. Domani è previsto un altro allenamento al ...