Juventus | CR7 alza il pollice | che feeling con Allegri!

Juventus - un paragone... Reale. Con CR7 si imita il Madrid : Non è escluso che, quando la Juve è partita all'assalto di Cristiano Ronaldo, abbia pensato di replicare sistema, flussi di gioco, movimenti e mentalità del Real Madrid. Dopo avergli strappato il ...

Juventus - CR7 e i primi nazionali di nuovo in campo : Allegri aspetta la squadra al completo : A caccia della nona vittoria consecutiva. Dopo aver fatto 8 su 8 in campionato, la Juventus mette nel mirino un altro successo che la avvicinerebbe all'ennesimo record. Quello di Rudi Garcia e della ...

Juventus - il legale di CR7 prepara l'asso : E se Kathryn Mayorga dopo essere stata nella suite di Cristiano Ronaldo e aver ipoteticamente subito l'abuso, fosse poi uscita per tornare nel locale Rain, dove aveva conosciuto poche ore prima il ...

Ronaldo Jr show con i pulcini della Juventus : CR7 orgoglioso : TORINO - Lo show tra i difensori e due reti molto belle, con il commento di papà Cristiano Ronaldo affidato a un'icona con gli occhi a forma di cuore. CR7 ha postato sul suo profilo Instagram il video ...

Juventus - così i legali di CR7 smontano l'accordo : TORINO - Giornata di calma apparente sul fronte del caso Cristiano Ronaldo , ma sotto la superficie ferve il lavoro dello staff di legali di CR7 per disinnescare l'accusa di stupro da parte di Kathryn ...

Juventus - CR7 rassicura i tifosi su Instagram : Cristiano Ronaldo non sta vivendo un momento particolarmente tranquillo dopo essere stato tirato in ballo per un caso di possibile stupro risalente a una decina di anni fa. In ogni caso il portoghese ha tenuto a rassicurare i suoi tifosi con un post su Instagram, come a voler dire “Tranquilli, va tutto bene”: le due emoji, un “ok” e un “pollice in alto” accompagnano una foto del portoghese mentre calcia ...

Juventus - ALLEGRI CI CREDE : "PUNTIAMO ALLA CHAMPIONS LEAGUE"/ "Vicini a CR7. Su Pogba e Rabiot..." : JUVENTUS, ALLEGRI: "Puntiamo ALLA CHAMPIONS League". Ultime notizie, il tecnico bianconero non si nasconde. Su CR7: "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo"

Juventus - Allegri : 'È il momento di vincere la Champions. Vicini a CR7' : Idee chiare e un sogno europeo vivo più che mai: "Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all'Europa, sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni. La voglia di ...

Juventus - Douglas Costa corre con CR7 ed esulta sui social : TORINO - Sono 14 i nazionali della Juventus in giro per il mondo ma non mancavano comunque i big oggi alla Continassa dove la capolista ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida contro il Genoa dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri .

Juventus - cosa rischia CR7? Tutto dipende dall'inchiesta : TORINO - cosa rischia veramente Cristiano Ronaldo ? Tutto dipende dall'inchiesta della Polizia di Las Vegas, perché la riapertura del caso da parte degli inquirenti americani rende l'indagine ...

Juventus - CR7 : nuove accuse - spuntano altre tre ragazze : Juventus, CR7- Non c’è pace per Cristiano Ronaldo, il quale continua ad esser avvolto nella presunta vicenda di violenza sessuale. Il calciatore portoghese, dal canto suo, ha confermato di essere tranquillo e che non permettere a nessuno di utilizzare la sua immagine per cercare di arricchirsi. Un’accusa da parte di Kahtryn, seguita da quella di […] L'articolo Juventus, CR7: nuove accuse, spuntano altre tre ragazze proviene da ...

CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI STUPRO - KATHRYN MAYORGA "DEVONO SAPERE CHI SEI"/ Juventus - le contromosse di CR7 : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO, la lettera di KATHRYN MAYORGA. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"

Invasione di campo prima di Udinese-Juventus : piccolo fan da Cristiano Ronaldo per l’autografo sulla figurina - la reazione di CR7 [VIDEO] : La dolce Invasione di campo prima di Udinese-Juventus: Cristiano Ronaldo accontenta un bambino durante il riscaldamento Cristiano Ronaldo è ormai abituato a questi episodi, considerando il numero di volte nel quale gli è capitato di vedere correre, improvvisamente, verso di lui qualche tifoso in campo. Le invasioni di campo sono all’ordine del giorno per CR7 che ogni volta riesce a comportarsi da signore, comprendendo la voglia dei ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato finale 0-2 : ) Bentancur e Cr7 in gol - ma gli applausi sono per Mandzukic : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)