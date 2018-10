Juventus | Chiellini | ' Ho studiato per costruirmi un futuro dopo il calcio'

Juventus-Young Boys - probabili formazioni : riposano Chiellini e Cancelo : È il giorno di Juventus–Young Boys, sfida della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri alla per rimanere a punteggio pieno e in vetta al gruppo H, gli svizzeri per tentare il colpaccio contro una delle favorite alla vittoria finale. Fischio d’inizio alle ore 18.55, all’Allianz Stadium. Ecco le possibili scelte […] L'articolo Juventus-Young Boys, probabili formazioni: riposano Chiellini e ...

Juventus - Young Boys : Allegri 'Chiellini riposa - Bernardeschi forse' Barzagli 'Impossibile sostituire Marotta - lo Stadium che emozione' : ... hanno parlato in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri e il veterano bianconero, ex campione del mondo, Andrea Barzagli Queste sono le loro parole trascritte per il web da tuttojuve.com: ...

Allegri : 'Juventus - restiamo concentrati. Perin titolare - Chiellini riposa' : Domani allo Stadium arriva il Bologna e Massimiliano Allegri pensa a nuove rotazioni, sullo stile di quelle di domenica a Frosinone, visto che poi sabato ci sarà anche il big match contro il Napoli di ...

Valencia-Juventus - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Allegri rilancia Pjanic e Chiellini - Valencia senza Kondogbia : La rincorsa della Juventus alla Champions League 2018/19 scatta oggi, dallo stadio Mestalla di Valencia. I bianconeri alle ore 21.00 affronteranno i Blanquinegros spagnoli in un match di grande importanza che porterà punti pesanti nella prima giornata del Girone H della massima competizione europea. La squadra di Max Allegri sbarca a Valencia con le idee chiare, ovvero proseguendo sul classico 4-3-3. In porta è ancora il polacco Szczesny a ...

Juventus - Chiellini : 'Girone equilibrato - dobbiamo partire col piede giusto' : Nessuna pressione, siamo la Juve. Max Allegri alla vigilia del debutto stagionale in Champions sa che a Valencia la Juve si giocherà molto. 'E' un girone molto equilibrato, una corsa a tre tra ...

Juventus - le pagelle : baluardo Chiellini - Bernardeschi c'è sempre : SZCZESNY 6.5 La sbroglia bene su Lulic e, uscita bassa, su Immobile. Giusto una sbavatura su palla alta, ma senza conseguenze. CANCELO 7 Fase offensiva da spellarsi le mani, con l'assist per il 2-0 ...

Dalla doppietta di Chiellini all'addio di Nedved : è Juventus-Lazio : TORINO - Dopo la vittoria al Bentegodi all'esordio, tempo di prime anche in casa: la Juventus inaugura la stagione 2018/2019 dell'Allianz Stadium contro la Lazio e la Juventus ricorda, con il suo ...

Juventus festeggia 34 anni di Chiellini : “auguri capitano” : Primo compleanno da capitano della Juventus per Giorgio Chiellini, a pochi giorni dall’esordio in campionato, sabato a Verona contro il Chievo. A fare gli auguri al difensore bianconero che spegne oggi 34 candeline è il club campione d’Italia sul suo sito sottolineando il “valore assoluto” del suo capitano definito “un pilastro della squadra”. (AdnKronos)L'articolo Juventus festeggia 34 anni di ...

La Juventus festeggia capitan Chiellini : 34 candeline per il centrale : Giorgio Chiellini compie oggi 34 anni, è il primo compleanno da capitano della Juve dato l’addio di Buffon Primo compleanno da capitano della Juventus per Giorgio Chiellini, a pochi giorni dall’esordio in campionato, sabato a Verona contro il Chievo. A fare gli auguri al difensore bianconero che spegne oggi 34 candeline è il club campione d’Italia sul suo sito sottolineando il “valore assoluto” del suo ...

Juventus - Chiellini elogia Cancelo : 'Ha qualità superiori alla media' : La Juventus ha concluso la tournée negli States e sta rientrando in Italia dove, fra qualche giorno, riprendera' la preparazione con tutto il gruppo al completo. Per i bianconeri è il momento di fare i primi bilanci e, in particolare, è toccato al capitano Giorgio Chiellini fare il punto della situazione dopo questi quindici giorni oltre oceano. Il numero 3 della Juventus ha parlato in un'intervista diffusa dal club campione d'Italia su Twitter ...