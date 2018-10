Juve | si lavora sull' accessibilità allo Stadium con una no-profit

Juventus : rientrati tutti i nazionali - dybala lavora in gruppo : Giorno dopo giorno la Juventus ritrova i reduci dalle nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Genoa di sabato 20 ottobre. L’allenamento odierno è stato incentrato sugli aspetti tattici del match e domani, alla vigilia ...

Lavorare alla Juventus - il club ricerca Sales Assistant per i negozi ufficiali : È disponibile una nuova opportunità da cogliere al volo per chi desidera realizzare il sogno di Lavorare alla Juventus. Il club bianconero, per la sede di Torino dove è presente l’headquarter della società, è infatti alla ricerca di una serie di Sales Assistant appartenente alle categorie protette secondo la Legge 69/99 da inserire all’interno dei […] L'articolo Lavorare alla Juventus, il club ricerca Sales Assistant per i ...

Juventus - Dybala : 'Le esclusioni mi hanno fatto lavorare di più' : TORINO - E ora chiamatelo Trybala. E' uscito dallo stadio stringendo forte il pallone, di sicuro lo conserverà in un posto speciale nella sua personale bacheca. Paulo Dybala non dimenticherà ...

Juventus - Allegri : 'Dybala deve mettersi in discussione e lavorare. Ronaldo segnerà contro il Sassuolo' : LIVE 12:29 15 set Sulla difesa Sia Benatia che Rugani stanno bene e possono giocare. Inoltre a centrocampo ho Fagioli, un ragazzo del 2001 che conosce il calcio e che sa giocare molto bene. Vederlo è ...

Calciomercato Juventus - il clamoroso indizio di Pirlo : si lavora a un grande ritorno : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Juve - Allegri : "Vittoria meritata ma dobbiamo lavorare - a Ronaldo gira tutto male ma sono contento di lui" : Il tecnico bianconero sul portoghese: "Dopo la sosta inizierà la vera stagione". Su Mandzukic e Dybala...

Juventus - si lavora per il rinnovo di Pjanic : In settimana dovrebbe arrivare la firma del bosniaco: per lui contratto prolungato e adeguamento dello stipendio

Juventus - squadra a riposo ma Cristiano Ronaldo lavora in palestra : 'Buona domenica' : Giorno di riposo per la Juventus dopo il sofferto successo di Verona sul Chievo. Ma non per tutti: Cristiano Ronaldo non rinuncia neppure oggi al lavoro in palestra. E lo documenta su Instagram, ...

Juventus - Rugani lavora sodo : Michela Persico in vacanza fa impazzire i suoi fan : Daniele Rugani è un ragazzo molto fortunato e invidiato per diverse ragioni: gioca a calcio e difende i colori della squadra più forte d'Italia come la Juventus ed è fidanzato insieme alla bella ...