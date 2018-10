Ivan Cattaneo contro la Marchesa d’Aragona al Gf Vip | “Popolana Ha la coda di paglia”

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Ivan Cattaneo elogia Elia Fongaro : “Ascolto il suono delle tue parole…” : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Jane Alexander e Martina Hamdy ammettono di avere dubbi in merito alle rispettive situazioni amorose fuori dalla Casa...(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Nuovo concorrente al Grande Fratello Vip 2018?/ Alfonso Signorini lancia lo scoop ma Ivan Cattaneo... : Alfonso Signorini conferma l'arrivo di un Nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 2018 ma Ivan Cattaneo lo aveva già anticipato parlando con i ragazzi in casa.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:59:00 GMT)

Eleonora Giorgi/ Nuove gaffe e lamentele nella Casa : Ivan Cattaneo sbotta! (Grande Fratello Vip 2018) : Eleonora Giorgi sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a Casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:30:00 GMT)

GF Vip Cristiano Malgioglio contro Ivan Cattaneo : L’ingresso di ieri sera dell’ ex giegffino Cristiano Malgioglio nella casa era il momento più atteso da tutti i fan del “Grande Fratello Vip 2018”. Durante la diretta Malgioglio ha sparato su tutti e in particolare su Ivan Cattaneo. L’arrivo di Malgioglio ha rispettato tutte le aspettative, entra in casa con i concorrenti freezzati. Malgioglio parla con i concorrenti e dà consigli a tutti. A Jane Alexander dice: «Sei molto ...

Ivan Cattaneo sbotta contro Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 : Eleonora Giorgi attaccata da Ivan Cattaneo: “Sei un lamento continuo” La spesa settimanale continua a sollevare polemiche al Grande Fratello Vip 3. In queste ore a sbottare duramente è stato Ivan Cattaneo che ha attaccato Eleonora Giorgi. Nonostante il bonus di 90 euro in più i vip hanno continuato a scontrarsi. Andrea Mainardi ha cercato come al solito di ascoltare le richieste di tutti per accontentare ogni concorrente, dando i ...

BENEDETTA MAZZA INNAMORATA DI STEFANO SALA?/ Ivan Cattaneo : “Eleonora Giorgi è invidiosa”(Grande Fratello Vip) : BENEDETTA MAZZA, finalmente la ragazza si è fatta notare seguendo il consiglio di Alfonso Signorini che una settimana fà l'aveva invitata ad essere più protagonista. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:07:00 GMT)

Ivan Cattaneo sarà eliminato?/ Respinto da Elia Fongaro e la paura di restare solo (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo sarà eliminato? Gli altri inquilini della casa più famosa della televisione non hanno ancora imparato ad apprezzare la sua personalità. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:00:00 GMT)

Elia Fongaro/ Il ricordo della ex Chiara Baschetti e le avances di Ivan Cattaneo (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro, le accuse e le avances Ivan Cattaneo. Intanto confessa a Walter Nudo una storia finita che lo turba ancora. Si riferisce alla sua ex Chiara Baschetti? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:20:00 GMT)

LORY DEL SANTO/ Il rapporto speciale con Ivan Cattaneo (Grande Fratello Vip 2018) : La settimana di LORY Del SANTO al Grande Fratello Vip 2018 non è stata del tutto positiva, ma sembra aver trovato un rapporto speciale con Ivan Cattaneo(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:20:00 GMT)

Gf Vip 3 - Ivan Cattaneo critica Elia Fongaro e insinua che la Marchesa sia una drag queen : Non c'è niente da fare, Elia Fongaro è l'ossessione di Ivan Cattaneo: nella notte di sabato il cantante ha fatto delle rivelazioni a Giulia Provvedi, metà del duo Le Donatella, come riportato da BitchyF: Lui è cambiato, è così trattenuto, non si lascia andare. Mi ha detto che ha paura della gente che lo guarda. Secondo me ha una storia fuori con una persona molto importante e ha paura di fare cose e legarsi qui dentro. Deve aprirsi di ...