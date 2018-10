Italia sotto pressione | spread vola a 326 | Borsa Milano -1 | 89%

[L'inchiesta] "Il senatore e sottosegretario di Forza Italia D'Alí era a disposizione di Matteo Messina Denaro" : Il gruppo di investigatori che sta lavorando alla cattura di Matteo Messina Denaro, l'ultimo latitante del gruppo dirigente dei "Corleonesi" che pianificò ed eseguì l'attacco stragista allo Stato, ...

Cruciale il 5G in Italia : a causa di Iliad sotto pressione Vodafone e Wind Tre - di meno TIM : La sfida del 5G in Italia sarò decisiva per tutti gli operatori nostrani: per Vodafone, TIM, Wind Tre ma anche per l'ultimo operatore arrivato sul campo Iliad. Quest'ultimo ha messo letteralmente sotto pressione la concorrenza, ma non tutti i suoi rivali del mercato TLC allo stesso modo. Ne sono convinti gli analisti di Deutsche Bank che hanno gli occhi puntati proprio sulla nostra penisola, dopo i recenti stravolgimenti degli ultimi ...

Non solo Riace - il sistema di accoglienza Italiano è sotto attacco : Ecco perché i problemi di Riace sono quelli di molti paesi italiani che hanno investito nell’accoglienza. Leggi

'La disoccupazione in Italia calerà sotto il 10% nel 2019' : Roma, 16 ott., askanews, - La disoccupazione in Italia calerà sotto il 10 per cento il prossimo anno e, nel progetto di bilancio inviato all'Ue, il governo prevede che continui a scendere fino all'8,6 ...

Verso Polonia-Italia - Mancini non ha dubbi : 'non penso di essere sotto esame - io penso al campo' : Le parole di Mancini alla vigilia della fida di Nations League di domani contro la Polonia ' Il percorso è iniziato a maggio, bisogna mettere insieme questa squadra e portarla all'Europeo. Nel girone ...

Italia - Mancini : 'Se retrocediamo nessun dramma. Non sono sotto esame' : TORINO - 'La Polonia rimane un'ottima squadra, con giocatori di talento. Non sarà una partita semplice però ce la possiamo giocare bene. '. Così il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia arriva a Nagoya - Shinkansen super rapido e ora sotto con la Final Six : L’Italia è arrivata a Nagoya dove da domenica 14 a martedì 16 ottobre si disputerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale, dopo aver vinto le prime nove partite giocate in questa rassegna iridata, è salita sul velocissimo Shinkansen, il treno express nipponico che ci ha portato da Osaka a Nagoya in appena un’ora di tempo. Viaggio tranquillo e agevole per le azzurre che tra oggi e domani si ...

Economia : sottosegretario Trasporti Siri a 'Il Messaggero' - i risparmi degli Italiani non sono in pericolo : Roma, 11 ott 09:14 - , Agenzia Nova, - E' un momento di forti tensioni sui mercati, tra l'attesa del giudizio delle agenzie di rating, lo spread in altalena e la necessità di... , Res,

Il "Piano B" del governo nel caso in cui l'Italia dovesse finire sotto attacco finanziario : Il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini fanno asse per difendere a spada tratta le misure da inserire nella manovra. E fanno perno sul "sistema Italia", con l'incontro con gli ad delle Partecipate ricevuti a palazzo Chigi. Il governo tiene ferma la posizione e si dice convinto che lo spread non andrà fuori controllo. L'exit strategy nel caso il Paese dovesse finire sotto attacco ...

Motovedette della Guardia costiera libica sparano su due pescherecci Italiani : equipaggi sotto sequestro : La Mare Jonio: "Siamo disponibili a dare assistenza agli equipaggi". Tensione alla vigilia della Conferenza sulla Libia programmata a Palermo a novembre

Sondaggi Politici/ Intenzioni di voto - Lega sfiora il 33% : risale Di Maio al 31% - Forza Italia sotto il 10% : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e Intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Salute - 9 Italiani su 10 stressati ma sottovalutano sintomi e danni : Roma, 9 ott., askanews, - Nove italiani su 10 sono stressati e la metà sottovaluta i sintomi o non se ne preoccupa, ignorando danni e conseguenze causati dallo stress: dolori muscolari, emicrania, ...

