Italia | i tagli del governo sulla spesa militare

Picture This in concerto a Milano : ecco tutti i dettagli della data Italiana del 12 marzo 2019 : I Picture This in concerto in Italia nell’imperdibile data di Milano: ecco tutte le info sull’evento del 12 marzo 2019 Un imperdibile data in Italia, il 12 marzo 2019, al Circolo Magnolia di Milano per i Picture This, band irlandese composta da Ryan Hennessy, Jimmy Rainsford, Owen Cardiff e Cliff Deane. Il successo per la band arriva nell’ottobre 2015 quando Ryan Hannessy registra la canzone “Take My Hand” con il proprio ...

Le Previsioni Meteo per lo sciame meteorico delle Orionidi tra 21 e 22 ottobre : lo spettacolo sarà ben visibile al Nord Italia - più a rischio il Sud [DETTAGLI] : Le Orionidi, uno degli sciami Meteorici più famosi, raggiungerà il suo picco nel corso del weekend, precisamente nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Lo sciame è creato dalle particelle della cometa di Halley, che la Terra attraversa due volte all’anno. Quando queste particelle entrano nell’atmosfera terrestre, bruciano e brillano, creando il classico effetto delle stelle cadenti. Per il 2018 è previsto un tasso di 15-20 Meteore all’ora, non ...

Giornata alimentazione - 71% Italiani taglia sprechi : Particolare attenzione - continua la Coldiretti - va riservata anche alla conservazione dei prodotti acquistati ricorrendo a tecniche di economia domestica mantenendo frutta e verdura fresche lontano ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - la semifinale dei sogni! La battaglia di Yokohama contro le Campionesse Olimpiche - le azzurre vogliono osare : L’Italia sfiderà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, l’appuntamento è per venerdì 19 ottobre (ore 09.10) a Yokohama (Giappone) per un incontro che speravamo di giocare da almeno quattro anni. Si tratta infatti della rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata, le asiatiche si imposero per 3-1 nella bolgia di Milano e poi persero l’atto conclusivo contro gli USA: proprio al ...

Stasera Italia - ex primario contro il taglio delle pensioni d'oro : 'Sono soldi miei' : "Il mio taglio potrebbe addirittura arrivare a 500 euro al mese: come lo vogliamo definire? Un esproprio di Stato? Una vergogna? Comunque è un'ingiustizia" Con queste parole l'ex medico di 71 anni ...

Matrimonio Maria Vittoria Paolillo : tutti i dettagli del look della designer Italiana [GALLERY] : Maria Vittoria Paolillo sceglie Atelier Emé per la sue nozze: tutti i dettagli del look da sposa della designer italiana La bellissima Maria Vittoria Paolillo è convolata a nozze sabato indossando un raffinato abito Atelier Emé, creato in base alle sue preferenze dalla Creative Director del marchio Raffaella Fusetti. La cerimonia è avvenuta a Roma, nella splendida Chiesa Di Sant’Antonio dei Portoghesi e il ricevimento è proseguito a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia IN SEMIFINALE! Azzurre eroiche - vinta la battaglia di Nagoya! Paola Egonu ultraterrena! : L’ITALIA vola in semifinale ai Mondiali 2018 di Volley femminile al termine di una partita infinita contro il Giappone: dopo 132 minuti di battaglia letteralmente campale a Nagoya, la nostra Nazionale ha sconfitto le padrone di casa per 3-2 (25-20; 22-25; 25-21; 19-25; 15-13) e ha così staccato il pass per Yokohama dove venerdì scenderemo in campo contro una tra Cina e Olanda per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. ...

LIVE Italia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1 - è battaglia vera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya la nostra Nazionale si gioca la qualificazione DIRETTA alle semifinale: una vittoria contro le padrone di casa ci permetterebbe di staccare il biglietto per la fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di domani contro la Serbia. Le azzurre hanno tra le mani una ghiotta ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - testa e coraggio! Le azzurre sfidano il Giappone - battaglia decisiva : Tutte in campo per volare in semifinale, per continuare a sognare in grande a suon di vittorie, per planare tra le quattro grandi del Pianeta e puntare sempre più in alto. L’Italia ha una ghiottissima occasione e non vuole fallire, alle ore 12.20 affronterà il Giappone in un incontro cruciale ai Mondiali 2018 di Volley: una vittoria ci permetterebbe di staccare il pass per la semifinale, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di ...

Di Maio : “Approveremo la Manovra - tagli a pensioni d’oro i soldi ci sono! Reddito solo per Italiani” : Di Maio nel salotto di “Domenica Live”, chiarisce che il Reddito di cittadinanza, “finché non abbiamo la regolazione dei flussi, si rivolge solo agli italiani” “Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell’Italia”. Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio. “Per la prima volta – sottolinea ...

Pd - Zingaretti : da governo tagli e debiti. Gentiloni : in fumo fatica degli Italiani : La convention del governatore del Lazio per lanciare la sua candidatura alle primarie. L'ex premier: "I dem motore di un'alleanza che vada oltre il partito"

Manovra - l'Italia vuole tagliare il contributo all'Onu : di Luca Cifoni C'è anche un taglio di 20 milioni del contributo versato dall'Italia all'Onu tra le coperture finanziare allo studio, nel decreto fiscale che il governo dovrebbe approvare in ...

Calciopoli Belgio - lo scandalo si allarga : nel mirino il trasferimento di un calciatore adesso in Italia [NOME e DETTAGLI] : Un nuovo scandalo ha colpito il Belgio, la ‘Calciopoli’ che riguarda il mondo del calcio, lo scandalo si allarga a macchia d’olio. Nel mirino i principali club e procuratori con l’accusa di riciclaggio, corruzione, plusvalenze gonfiate sui trasferimenti dei calciatori e match fixing. Come riporta il quotidiano serbo Kukir, tra le figure coinvolte ci sarebbe anche l’ex calciatore Mateja Kezman, oggi procuratore ...