Ischia | il sindaco di Lacco Ameno attacca Renzi | «Condono tombale»

Arresto Lucano - pm Locri : “Modello Riace rovinato da sindaco non da me. Ricorda Pannella? Non mIschiamo lana e seta” : “Il sindaco di Riace Mimmo Lucano ha detto che si tratta di reato di umanità? Veramente non ho trovato nel codice questo reato. Non è che quando si commette un reato per motivi di particolare valore morale o sociale il reato non è più tale, sempre reato resta”. Così a La Zanzara (Radio24) risponde a Giuseppe Cruciani il pm di Locri, Luigi D’Alessio, sull’Arresto del primo cittadino di Riace, Mimmo Lucano. E spiega: ...

Sicurezza : sindaco Belluno - dl un errore - rIschia di fomentare la criminalità (2) : (AdnKronos) - "Il passo successivo è quello di trovare queste persone a vivere per strada, in condizioni da irregolari, e lo stesso Ministro dell'Interno ha affermato che sarebbe impossibile rimpatriarli tutti. – conclude Massaro – Questo è un provvedimento che manca di buon senso: oggi, abbiamo pic

Sicurezza : sindaco Belluno - dl un errore - rIschia di fomentare la criminalità : Belluno, 30 set. (AdnKronos) - "Novità delicatissime e gravi, che rischiano di fomentare la criminalità e che metteranno in difficoltà i Comuni". Così il primo cittadino di Belluno, Jacopo Massaro sul disegno di legge “Salvini” approvato dal Cdm. "Ci sono tre grandi errori in questa proposta - sotto

Gela - il sindaco ex M5s rIschia la sfiducia e accusa malore : si dimette via mail dall’ospedale. Ma Aula lo boccia lo stesso : Aveva conquistato la roccaforte di Rosario Crocetta con il 64,5% dei voti sotto il simbolo del M5s dal quale è stato poi allontanato, oggi si è dimesso via mail ed è poi stato sfiduciato dal consiglio comunale mentre si trovava in un letto di ospedale per un malore accusato in Aula durante il confronto con le altre forze politiche. Si è chiusa così la parabola politica di Domenico Messinese, sindaco di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove ...

Ponte Morandi - pilone rIschia di crollare sulle case. Il sindaco e il governatore : "Quei palazzi non si possono salvare" : Interrotte le operazioni di recupero degli oggetti, i vigili del fuoco hanno informato gli abitanti che il pilone si starebbe inclinando, sospese le ricerche. Allarrgata la fascia di sicurezza, altri palazzi evacuati

Ischia - sindaco mette alla gogna su Facebook i trasgressori della raccolta differenziata : 'Beccati' : Volti travisati da emoticon imbronciata e sacchetti dei rifiuti tra le mani, pronti per essere "abbandonati". Queste le due caratteristiche che accomunano i trasgressori della raccolta differenziata ...