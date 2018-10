iPhone XS e Apple Watch 4 | in coppia per stare bene

iPhone pieghevole - Apple deposita un altro brevetto : Apple sta lavorando già da tempo ad un presunto iPhone pieghevole e lo smartphone in questione sembra essere sempre meno fantasia e più realtà. Infatti, dopo averlo depositato più di un anno fa, ad Apple leggi di più...

Huawei prende in giro Apple e iPhone XS : “Se sarà in debito di energia - basta accostarlo a Mate 20 Pro” : Huawei Mate 20 Pro, che custodisce al suo interno una batteria da ben 4.200 mAh, alla ricarica wireless aggiunge la Reverse Charge L'articolo Huawei prende in giro Apple e iPhone XS: “Se sarà in debito di energia, basta accostarlo a Mate 20 Pro” proviene da TuttoAndroid.

iPhone XR - insieme a lui arriverà una cover trasparente “Made by Apple” : Come ogni anno, Apple con il lancio dei nuovi melafonini propone anche una nuova selezione di cover ufficiali in silicone o in pelle con diverse colorazioni, a tinta unita. E’ successo anche quest’anno con iPhone leggi di più...

Apple A13 - per i chip di iPhone e iPad 2019 Cupertino sceglierà ancora TSMC - : Secondo le anticipazioni la collaborazione esclusiva tra Apple e il più grande costruttore di processori a contratto al mondo, proseguirà anche il prossimo anno, per i chip Apple A13 destinati agli ...

Apple e il brevetto anti-spam per bloccare le chiamate indesiderate su iPhone : (Foto: Apple) Finalmente anche Apple sta pensando in prima persona a un metodo efficace e definitivo per arginare il fenomeno delle chiamate indesiderate da call center sconosciuti. Lo ha rivelato indirettamente un brevetto depositato dalla stessa casa di Cupertino e scovato da AppleInsider, che descrive un sistema per iPhone pensato per identificare scocciatori o veri e propri truffatori anche quando questi tentano di eludere i normali filtri ...

Sygic Travel compatibile con Apple Watch oltre iPhone ed iPad : Sygic, azienda leader nel settore della navigazione GPS, ha rilasciato un aggiornamento della sua app Sygic Travel che introduce il supporto all’Apple Watch. I viaggiatori possono ora utilizzare il loro smartWatch per visualizzare comodamente l’itinerario del giorno corrente, per esplorare i luoghi interessanti situati nelle loro vicinanze o per accedere semplicemente alla lista personale dei luoghi preferiti. Sygic Travel, con la ...

Razer Phone 2 vs Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XS : Il confronto : Razer Phone 2 è ufficiale. Ecco un bel confronto di tutte le schede tecniche con i due top di gamma del momento, Galaxy S9 e iPhone XS di Samsung ed Apple Razer Phone 2 vs Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XS: Il confronto Razer Phone 2 è ufficiale e lo smartPhone destinato ai gamers più […]

La frode sulle riparazioni degli iPhone è costata miliardi ad Apple in Cina : La testata giornalistica “The Information” ha pubblicato un lungo report che ha trattato delle frodi legate alle riparazioni degli iPhone in Cina, che avrebbe procurato ad Apple danni per miliardi di dollari. Il rapporto stilato leggi di più...

La truffa degli iPhone rotti è costata miliardi ad Apple in Cina : Shenzhen è anche la più grande base di produzione di elettronica al mondo, sede di molti fornitori di Apple, come Foxconn. La prima truffa, spiega il report, fu scoperta da Apple nel novembre 2012, ...

Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica : Apple ha diffuso iOS 12.0.1, la prima versione di aggiornamento del suo nuovo sistema operativo per gli iPhone e gli iPad, disponibile da tre settimane. L’aggiornamento risolve un problema segnalato da diversi proprietari di iPhone XS e iPhone XS Max, The post Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica appeared first on Il Post.

Apple corregge i problemi di connessione e ricarica degli iPhone XS con un aggiornamento di iOS : L’annuncio dei nuovi smartphone Apple iPhone XS e XS Max vi ha entusiasmato, ma le voci insistenti sui problemi di connessione e di ricarica vi hanno fermato dall’acquisto? Sappiate che scaricando l’aggiornamento iOS 12.0.1 tutto dovrebbe risolversi, quindi potete procedere all’acquisto con serenità. Per installarlo basta aprire le Impostazioni di iOS nella schermata Generali, quindi fare clic sulla voce aggiornamento ...

iPhone XS nasconde dei segreti non annunciati da Apple : Apple ha da poco annunciato i suoi nuovi device, iPhone XS e XS Max e iPhone XR, e ne ha omaggiato ampiamente le migliorie, soprattutto in termini di velocità e capacità di calcolo. Le novità leggi di più...