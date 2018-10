Io leggo perché | dal 20 al 28 ottobre torna l’iniziativa per potenziare le biblioteche

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Io, atto terzo. Riparte infatti l’iniziativa per la creazione e il potenziamento dellescolastiche di tutto il Paese, con l’obiettivo di riavvicinare i più giovani alla lettura. Dal 20 al 28prossimi, chiunque potrà infatti andare in una delle 2.130 librerie che hanno aderito al progetto per donare un libro a una scuola, scegliendo un titolo che si ritiene immancabile in una biblioteca scolastica tra quelli suggeriti dagli istituti (attraverso la piattaforma ogni scuola può comunicare alla libreria gemellata i propri desiderata, fornendo così un utile suggerimento a chi vuole donare) o semplicemente in base alle proprie preferenze. A questi si aggiungeranno poi i 100mila volumi già donati dagli editori. “#ioè un’importante iniziativa – ha commentato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ...