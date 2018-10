Intervista – Riccardo Sinigallia : «Con tutti i miei pregi e difetti sono sempre me stesso e resto un artigiano indipendente della musica» : Cantautore, polistrumentista e produttore, Riccardo Sinigallia è uno degli autori più ricercarti, da sempre dedito alla composizione musicale e all’approfondimento del rapporto con le parole, è considerato il primogenito della “scena” musicale indipendente . L’ ex componente dei Tiromancino autore di brani come “Due destini” e “La descrizione di un attimo” e di altri cantautori della scena romana come Max Gazzè e Niccolò Fabi, per cui ...

Laura Tecce vs Riccardo Puglisi : “Cottarelli? Intervistato come se fosse l’Oracolo di Delfi”. “Faccia la persona seria” : Bisticcio epico tra l’economista Riccardo Puglisi eLaura Tecce (Libero) a Coffee Breack (La7): “Cottarelli era il Direttore degli affari fiscali al Fondo Monetario Internazionale, mica Pinco Pallino. Claudio Borghi non è un economista e io non vado a Capalbio, faccia la persona seria!”. L'articolo Laura Tecce vs Riccardo Puglisi: “Cottarelli? Intervistato come se fosse l’Oracolo di Delfi”. ...