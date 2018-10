Intervento Leone ”Striscia la notizia” fa ironia e Fedez risponde

caffeinamagazine

: ...quando la #satira è di #pessimogusto... #fedez #leone #striscialanotizia - ElectroNoyz_RLT : ...quando la #satira è di #pessimogusto... #fedez #leone #striscialanotizia - DonnaFanpage : Intervento all'orecchio per Leone. La battuta infelice di 'Striscia la notizia' provoca una reazione fulminea da p… - silviadc95 : RT @sheesbian: da quanto ho capito in un servizio a #StriscialaNotizia hanno fatto una battuta sul fatto che Leone sia stato sottoposto ad… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Piccola operazione all’orecchio per, il figlio die Chiara Ferragni. Il bambino è stato operato a Los Angeles per un problema all’udito. Niente di grave, però. L’è stato semplice, hanno spiegato i genitori su Instagram, e ora il bimbo sta bene. “Il nostro piccolo Leo ha avuto un piccolissimoal Children’s Hospital per mettere dei tubicini nelle orecchie e poter eliminare del liquido che ha dalla nascita e che, nel lungo tempo, gli avrebbe potuto causare perdita di udito – scrive Chiara Ferragni in un post pubblicato sul proprio account Instagram -. La sua operazione era molto semplice e lui sta bene ed è già a casa con noi”. Nel corso della puntata di Striscia la notizia andata in onda il 17 ottobre 2018, Ezio Greggio ha commentato ironicamente l’all’orecchio subìto dal piccoloLucia Ferragni. Quella ...